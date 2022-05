Mikhailo Podoliak, assessor de la presidència d'Ucraïna, ha advertit aquest divendres que la Tercera Guerra Mundial podria esclatar en cas que Rússia triomfa amb l'ofensiva i ha demanat als països europeus que enviïn més armament a Kíiv per fer front a la invasió.





"És molt simple. Si Rússia no perd, el revengisme i el xovinisme rus augmentaran. Seran més i més greus. La Tercera Guerra Mundial, que tant es tem, tindrà lloc", ha afirmat, segons ha informat l'agència de notícies ucraïnesa.





Mykhailo Podoliak @ep







"Rússia ens odiarà més. Els hem humiliat. Hem demostrat que no són el segon exèrcit més gran del món, que això és el seu sostre. Es venjaran", ha dit Podoliak, qui ha lamentat que, si s'hagués donat armes abans a Ucraïna, "no hauria tingut lloc (la matança de) Butxa".





Així mateix, ha recalcat que Rússia considera que té prou recursos per escometre l'ofensiva a l'est del país i ha denunciat que "almenys es volen quedar amb part del territori (d'Ucraïna)". "Per això hi ha combats molt intensos", ha ressenyat.





Podoliak ha explicat a més que la guerra acabarà "segons els termes d'Ucraïna", si bé ha reconegut que ara mateix és "impossible" dir si es podrà arribar a un acord legalment vinculant sobre les "garanties després de la guerra".





"És clau per a Europa. La transformació de Rússia començarà a nivell intern, ja no es tracta d'Ucraïna. És una qüestió sobre seguretat europea i global. La transformació del sistema polític rus només començarà si Rússia perd", ha resolt.