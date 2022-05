La mare de l'adolescent que va disparar a l' escola de Texas diu que la gent no ho hauria de "jutjar", i va afirmar repetidament que "tenia les seves raons" per massacrar 19 nens i dos mestres. Adriana Reyes va dir que vol que les famílies dels assassinats perdonin el seu fill Salvador Ramos per la bàrbara matança a l'Escola Primària Robb dimarts.





Alicia Reyes @Televisa





Ramos va ser assassinat a trets després de matar les 21 persones i de disparar a la seva àvia Celia González, que ara lluita per la seva vida. Però en una altra entrevista televisiva, la mare diu que vol comprensió malgrat la indignació a tot el món.



" No tinc paraules, no sé el que estava pensant. Tenia les seves raons per fer el que va fer, si us plau no ho jutgin ", va dir. "Només vull que les persones innocents que van morir em perdonin", va afegir.





Quan se li va preguntar què li agradaria dir a les famílies dels morts, va continuar: "Perdona'm, perdona el meu fill. Sé que tenia les seves raons. Volia estar més a prop dels nens, en lloc de les altres coses dolentes. No sé" .





Ahir a la nit va afirmar que ell "no era una persona violenta". Va recordar l'última vegada que va parlar amb el seu fill al seu aniversari dilluns quan va planejar donar-li una targeta i un peluix de Snoopy.





La mare va negar les afirmacions que tenien una relació tòxica, però va admetre que el jove de 18 anys era un solitari que no tenia gaires amics i "es mantenia sol". "El meu fill no era una persona violenta. Estic sorpresa pel que va fer", va dir a MailOnline.





Ramos s'havia jactat a les xarxes socials d'haver comprat dos rifles d'assalt AR-15 i va suggerir que cometria una atrocitat abans de la matança. Va publicar fotos de les armes quatre dies abans del seu atac.