L'espòs d' Irma García , una de les dues mestres assassinades al tiroteig a l'escola primària de Texas de dimarts , va morir, segons ha publicat People. El nebot del mort de Joe Martínez ha afirmat que el seu oncle, que tenia 50 anys, va morir per tenir “el cor trencat”.





Martínez diu que li van informar que el seu oncle podria haver mort d'una aturada cardíaca, i va assenyalar que li van dir que li van fer maniobres al pit en un esforç per reviure'l. La parella va tenir quatre fills junts i eren nuvis a l'escola secundària.





Irma García @ep





Irma, de 46 anys, havia estat mestra a l'Escola Primària Robb a Uvalde durant 23 anys.





Dimarts al matí, quan un pistoler de 18 anys que vestia armilla antibales va ingressar al seu saló de classes amb una arma, Irma va donar la seva vida intentant salvar els nens que estimava com a propis.



" Va morir com una heroïna tractant de protegir els seus estudiants ", diu Martínez, i afegeix que un dels 19 nens morts en el tiroteig de dimarts va ser trobat mort als seus braços. "Ella també era una mare per a ells".





Martínez afegeix: "Ella era una llum a cada habitació. Sempre hi havia alegria. Era una llum per al món. Realment vull que sigui recordada com algú que va arriscar la seva vida, fins al final".





El 2019, García va ser nomenada finalista del Premi Trinity, que honra els mestres locals elegits com a educadors distingits per la Universitat Trinity a San Antonio.





La família ha creat una campanya de GoFundMe per ajudar a cobrir les despeses del funeral d'Irma, i ara també de Joe.