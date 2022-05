La fundadora i impulsora de la popular revista cultural Jot Down, Mar de Marchis , ha mort aquest divendres als 53 anys, segons ha informat el mateix mitjà a través de Twitter. L'editora va ingressar el 2021 a l'hospital amb pronòstic reservat i ha passat "un any molt difícil", segons el CEO de la revista Ángel L. Fernándes. " Descansa amb altres calamars a les profunditats oceàniques ", ha lamentat.









De Marchis, el nom original del qual era María Jesús Marhuenda, va fundar Jot Down el 2011, als 43 anys, amb l'objectiu de veure món i sortir de casa a causa de l'agorafòbia que presumptament patia.







Va crear un personatge que va anomenar Mar de Marchis, una advocada de Barcelona i orígens italians. Amb l'èxit de la seva revista, que va començar com una web i que va acabar saltant al paper als cinc anys, De Marchis va deixar Santa Pola, la ciutat on residia, i va viure a Barcelona, París i Roma, entre d'altres ciutats. A la capital italiana va patir fa uns mesos un esvaïment, va entrar en coma i va ser traslladada a un hospital mallorquí, on va morir aquest divendres.