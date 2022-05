Capa de contaminació sobre la ciutat des del Turó del Tío Pío a Madrid (Espanya).- Arxiu @ep







L'any passat ja saltaven les alarmes a ciutats com Madrid i Barcelona per la insalubritat i mala qualitat de l'aire , sortint a la llum dades d'un informe de l' Observatori de la Sostenibilitat , en què es reflectia que totes dues van mantenir nivells "elevadíssims" de dolenta qualitat de l'aire i "no compatibles" amb la salut durant el 2021.





En concret, apuntaven que Madrid, amb 3,2 milions d'habitants, va mantenir el 2021 nivells de 29 ug/m3, i Barcelona de 24 ug/m3 , cosa que per als analistes "segueixen sent elevadíssims i no compatibles amb una bona salut, especialment en poblacions vulnerables”.





Per contra, hi va haver altres ciutats que van aconseguir millorar, encara que mínimament, els nivells de contaminació: València , que va reduir els nivells de NO2 un 15%; seguida per Màlaga amb un 6% i Sevilla amb un 1%.





Doncs bé, novament salten les alarmes en publicar-se un estudi des de 'Neurology', la revista mèdica de l'Acadèmia Americana de Neurologia, els investigadors de la qual afirmen que viure en zones amb més contaminació atmosfèrica s'associa amb un risc de mort intrahospitalària més gran per ictus.









LES PARTÍCULES DE CONTAMINACIÓ RESPIRABLES CONTENEN POLS DE CIMENT





L'estudi va analitzar tres grandàries de partícules de contaminació atmosfèrica . Les partícules consisteixen en líquids o sòlids suspesos a l'aire. Les partícules submicròniques, PM1, tenen un diàmetre inferior a una micra i inclouen el sutge i el smog. Les partícules fines, PM2,5, tenen un diàmetre inferior a 2,5 micres i inclouen les cendres volants procedents de la combustió del carbó. Les partícules respirables, PM10, tenen menys de 10 micres de diàmetre i inclouen la pols de ciment









Una pacient que ha patit un ictus isquèmic agut a l'Hospital Josep Trueta.- @ep





"La contaminació atmosfèrica s'ha relacionat anteriorment amb un risc més gran d'ictus, que és una de les principals causes de mort a tot el món", afirma l'autor de l'estudi, el doctor Hualiang Lin, de la Universitat Sun Yat-sen de Guangzhou (Xina) .







"El que es coneix menys és com les diferents mides de les partícules afecten aquest risc ", afegeix.











UNA ANÀLISI AMB SEGUIMENT A MÉS DE 3 MILIONS DE PACIENTS





Per a l'estudi, els investigadors van xaminar les històries clíniques electròniques de la Xina per identificar més de 3,1 milions d'hospitalitzacions per ictus , tant isquèmics causats per un coàgul de sang com hemorràgics causats per una hemorràgia cerebral. Els participants tenien una edat mitjana de 67 anys. D'aquest grup, 32.140 persones, o l'1%, van morir d'ictus mentre estaven hospitalitzats .





Els investigadors van identificar els nivells individuals dexposició a la contaminació atmosfèrica de cada participant utilitzant el seu domicili i una font de dades de contaminació atmosfèrica que registra les concentracions diàries de diferents tipus de partícules.





A continuació, van calcular l'exposició a la contaminació atmosfèrica durant els set dies anteriors a l'hospitalització per ictus , que va ser de 31,38 micrograms per metre cúbic (microgr/m3) de PM1, 45,43 microgr/m3 de PM2,5 i 78,75 microgr/m3 de PM10.





La mala qualitat de l'aire a les ciutats també afavoreix l'aparició de l'asma i l'agreujament dels seus símptomes.- Arxiu @ep





També van calcular l'exposició mitjana diària d'una persona a les partícules contaminants l'any anterior a l'hospitalització, que va ser de 32,98 microg/m3 de PM1, 49,08 microg/m3 de PM2,5 i 87,32 microg/m3 de PM10.





Després d'ajustar per factors com l'edat, el sexe, l'estatus socioeconòmic, la diabetis i la hipertensió , els investigadors van descobrir que cada augment de 10 microgr/m3 a l'exposició mitjana anual a les partícules s'associava amb un risc més alt de morir d'ictus mentre s'estava hospitalitzat, amb un risc un 24% més gran per a l'exposició a PM1, un 11% més gran per a l'exposició a PM2,5 i un 9% més gran per a l'exposició a PM10.





La mitjana de set dies d'exposició a les partícules incloïa un risc un 6% més gran per a l'exposició a les PM1, un 4% més gran per a l'exposició a les PM2,5 i un 3% més gran per a l'exposició a les PM10.









MÉS VULNERABILITAT ALS ICTUS ISQUÈMICS

Els riscos eren més grans en les persones amb ictus isquèmic que en les persones amb ictus hemorràgic . El risc més gran de mort per ictus es va donar en persones amb ictus isquèmic i exposició a les partícules de contaminació atmosfèrica més petites, les PM1.





Tot i això, els investigadors també van descobrir que una reducció de les PM10 tindria el major impacte en la reducció de les morts globals per ictus , reduint el nombre de morts hospitalàries en un 10% per a l'exposició a curt termini i en un 21% per a la exposició a llarg termini.





Simulacre de Codi Ictus a l'Hospital de Ronda per analitzar el circuit d'atenció a aquests pacients.- Arxiu @ep





Lin assenyala que és important tenir en compte que els resultats de l'estudi no proven que la contaminació atmosfèrica causi morts per ictus, sinó que només mostren una associació.





"El nostre estudi inclou mesures de PM1, que poden ser prou petites per ser inhalades profundament als pulmons, travessar el teixit pulmonar i circular pel torrent sanguini --assenyala Lin--. Obtenir un coneixement més profund dels factors de risc de totes les mides de partícules i la magnitud dels seus possibles efectes pot ajudar a reduir el nombre de morts i millorar els resultats de les persones amb ictus ”.