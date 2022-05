La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, el president de Renfe, Isaías Táboas, i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, on ha tingut lloc la presentació del conveni . Foto: Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona







La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el president de Renfe, Isaías Táboas, han signat aquest migdia un acord de col·laboració per difondre els atractius turístics de la província de Barcelona , així com aquelles activitats culturals i esportives que contribueixin a la promoció turística del territori.





La Diputació de Barcelona impulsa un model de turisme sostenible des del punt de vista econòmic, ambiental i social per fer de la destinació Barcelona una destinació turística més cohesionada al territori i més desenvolupada econòmicament. L´aliança amb Renfe vol ser un pas més en el compromís d´aquesta corporació per un turisme alternatiu, sostenible i diversificat.





Durant la presentació, Núria Marín ha afirmat que “l‟acord que signem amb Renfe ens ajudarà a ampliar el coneixement de l‟oferta turística de la província de Barcelona. Un acord que vol potenciar la reactivació econòmica, turística i social del territori». Per part seva, Isaías Táboas, ha agraït la predisposició de la Diputació i el treball conjunt per tirar endavant un projecte que fomentarà l'ús del transport ferroviari i potenciarà un turisme sostenible.





Mitjançant aquest acord, es vol promocionar les comarques de Barcelona com a destinació d'esdeveniments d'empresa i associacions (congressos, convencions, reunions i incentius) i esdeveniments culturals i esportius mitjançant descomptes per als participants dels esdeveniments acordats, fomentant així ús dels serveis de Renfe (AVE, Avlo, Media Distancia i Rodalies) com a mode de transport prioritari per desplaçar-se.





La signatura del conveni comportarà, així mateix, que la companyia ferroviària ofereixi diferents tipus de descomptes als assistents i expositors de totes les activitats dutes a terme per a la promoció del turisme de congressos i convencions. També s'impulsarà el desenvolupament de productes turístics d'escapament o paquets de vacances que incorporin desplaçament ferroviari en col·laboració amb agències receptives i empreses membres del Cercle de Turisme de Diputació de Barcelona , que aglutina més de 440 empreses, ens públics i destins turístics de la província de Barcelona .





D'altra banda, el conveni preveu la posada en marxa d'accions de comunicació mitjançant els canals que posarà a disposició Renfe Viajeros o Diputació de Barcelona , com a campanyes de vídeo als trens, agenda de la revista Club Renfe , campanyes de comunicació a mitjans on i off line, accions a web i xarxes socials d'ambdues entitats i organització conjunta de viatges de familiarització per premsa, operadors i blocaires.





La presentació d‟aquest acord ha tingut lloc aquest migdia al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú i ha comptat, a més, amb la presència del diputat d‟Esports, Educació i Joventut de la Diputació de Barcelona, Josep Monrazo; la diputada de Turisme, Abigail Garrido; el diputat de Joventut, Javier Silva; el director de l'àrea de negoci d'Alta Velocitat i altres serveis comercials de Renfe, Francisco Arteaga; la directora de Rodalies, Mayte Castillo; i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau.