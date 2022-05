Segons l'estudi, l'autor admet que té "algunes limitacions", hi hauria aproximadament quatre "civilitzacions extraterrestres malicioses a la Via Làctia | @ep







Un nou estudi ha intentat resoldre els dubtes que hi ha des de fa molts anys sobre l'existència de noves civilitzacions a la galàxia. L'article en qüestió es diu “Estimant la prevalença de civilitzacions extraterrestres malicioses” i ha estat escrit per Alberto Caballero , un estudiant de doctorat en resolució de conflictes a la Universitat de Vigo a Espanya. És autor d'un altre estudi independent publicat a l' International Journal of Astrobiology , de la Universitat de Cambridge , que sí que ha estat revisat per parells, en què va intentar analitzar on es va originar el famós senyal WOW !





L'autor assenyala que va haver de fer algunes suposicions que fan molt difícil saber si els càlculs són correctes. Per fer l'estudi, va investigar quantes “invasions” externes hi ha hagut a la Terra en els darrers 50 anys, és a dir, països que envaeixen altres països. Després va prendre aquestes dades i les va aplicar a la quantitat d'exoplanetes coneguts i estimats, i exoplanetes potencialment habitables, guiant-se de l'estimació del científic italià Claudio Maccone que podria haver-hi fins a 15,785 civilitzacions a la Via Làctia.





Caballero conclou que la probabilitat que una raça alienígena hostil envaïda la Terra és baixa, molt baixa. "La probabilitat d´una invasió extraterrestre per part d´una civilització el planeta del qual enviem missatges és, per tant, al voltant de dues ordres de magnitud menor que la probabilitat d´una col·lisió d´un asteroide assassí de planetes", que ja és un esdeveniment d´un 100 milions d'anys.





També va dir que és probable que hi hagi menys d'una civilització extraterrestre maliciosa a la Via Làctia que també hagi dominat el viatge interestel·lar, cosa que els convertiria en una civilització anomenada “ Tipus 1 ”.