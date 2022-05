Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, al costat d'un vehicle oficial. @ep







El cos sense vida de MCP, de 50 anys , ha estat trobat aquest divendres per un dels seus fills al domicili familiar de Tíjola (Almeria) ja que el seu marit ha estat arrestat hores després, en el marc d'un presumpte cas de violència masclista encara en investigació, després d'haver-se lliurat a les autoritats al lloc de la Guàrdia Civil de Vera, a uns 70 quilòmetres del municipi.





L'alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, ha explicat a Europa Press que el cos de la dona, que treballava com a empleada pública, ha estat trobat cap a les 15.30 hores quan un dels seus dos fills grans, que estudien a diferents ciutats, ha arribat a la vivenda i ha trobat el cos.





Ha estat hores després, cap a les 18.00 hores, quan el presumpte autor del crim s'ha lliurat a les autoritats al municipi costaner de Vera. No consten denúncies prèvies per episodis de maltractaments al si de la parella.





La Guàrdia Civil, per part seva, ha confirmat la mort de la dona i la detenció d'una persona, ja que ha iniciat una investigació per determinar les causes de la mort, que s'hauria produït la nit anterior, i poder vincular fefaentment el detingut amb el crim.





L'Ajuntament de Tíjola ha convocat un ple extraordinari divendres a les 20.30 hores per decretar tres dies de dol per aquests fets, ja que ha convocat una concentració a les 12.00 hores d'aquest dissabte a la plaça d'Espanya, davant del Consistori.