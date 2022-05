Platja de Bogatell de Barcelona | @ep





El canvi tan brusc de temps durant els darrers mesos està provocant un canvi important a les platges de Barcelona . La sorra que cobreix tot el litoral barceloní està esgotant de mica en mica. Les platges més afectades pels canvis de temporal estan sent la de Badalona , Montgat i el Delta del Llobregat.





Per aquest motiu, l' Àrea Metropolitana de Barcelona ha estat clara sobre això. Les platges de la província de Barcelona s'estan quedant sense sorra abans d'arribar a l'estiu. Precisament, ha estat el gerent de l'ens supramunicipal, Ramón Torra, ha explicat que els temporals patits en els darrers anys ha afectat en gran mesura les platges de Montgat . Aquest municipi compta amb set platges però amb la pèrdua de sorra els banyistes només poden anar a una. Per ser més precisos. Si abans hi havia 2 quilòmetres de play a, ara només es disposa de 500 metres.





Per saber quin estat afronten les platges de Barcelona l'inici de l'estiu, l' AMB ja ha donat una dada més que preocupant. Les platges de Barcelona comencen la temporada de bany amb un 15% menys de sorra . Per aquest motiu, el responsable de l'AMB, Torra ha reclamat al Ministeri de Transició Ecològic encapçalat per Teresa Ribera més mesures “ urgents ” i li ha demanat que no “abandoni” les platges.





La Borrasca Celia, ocorreguda a meitat de març del 2022, ha provocat el temporal marítima més gran patit durant aquest any. La conseqüència principal ha estat l'empitjorament d'unes platges que ja s'estaven veient afectades per la pèrdua de sorra i la regressió. De fet, durant la borrasca anomenada Celia , es van arribar a produir onades de fins a de 6 metres i ratxes de vent de fins a 70 km/h . A més, també va provocar la pujada del nivell del mar provocant un fenomen més conegut com a " marejada ciclònica ".