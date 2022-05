aquest estudi es consolida com a eina per analitzar les tendències globals en reputació i gestió d'intangibles que impacten a les empreses | @ep







Els escenaris de crisi que està patint el planeta en els darrers anys està provocant canvis en tots els sectors. Un d'ells és l' empresarial . Segons l'informe 'Approaching the Future 2022: Tendències en Reputació i Gestió d'Intangibles' , elaborat per Coporate Excellence - Centre for Reputation Leadership i Canvas Estrategias Sostenibles , la ciutadania exigeix a les organitzacions empresarials una major implicació, compromís i activisme social i ambiental, i el pes d'elements com el propòsit, la reputació o el lideratge responsable està adquirint dimensions inèdites, obligant les companyies a integrar-ne la gestió com a element estratègic.





A la seva 7a edició, aquest estudi es consolida com a eina per analitzar les tendències globals en reputació i gestió d'intangibles que impacten a les empreses, tant des del punt de vista dels aspectes que consideren més rellevants com aquells en què estan treballant de forma prioritària.





Aquest any, per primera vegada en tota la sèrie, hi ha una sincronia i coherència generalitzada entre els uns i els altres. "Les tendències globals que les companyies consideren més destacades coincideixen amb aquelles a les que estan destinant més esforços, tractant de transformar la seva realitat corporativa per adaptar-la a les noves realitats i als reptes del context actual", apunta Isabel López Triana, cofundadora i directora general de CANVES Estratègies Sostenibles.





L?informe identifica 16 tendències globals que marquen l?agenda empresarial. La primera és el propòsit corporatiu, que s'ha consolidat, escalant quatre posicions respecte al 2021 i convertint-se no només en la tendència en què més estan treballant les organitzacions, sinó en la més important al mapa de prioritats de les organitzacions.





Mentrestant, el propòsit es consolida com un actiu de transformació empresarial clau en un context en què les expectatives socials i regulatòries són cada vegada més grans. Per això, gairebé la meitat de les organitzacions (48,2%) ja estan treballant en la integració del propòsit, quan a l'edició anterior aquesta xifra no arribava al 36%.





"Cada vegada és més necessari comptar amb una visió integrada sobre el valor que aporta una companyia al món, i la gestió de la definició i activació del propòsit aporta aquesta coherència, visió a llarg termini, confiança i bona reputació, tant cap a dins com cap a fora de les organitzacions. El propòsit deixa de ser 'per' els grups d'interès i ara és 'amb' els grups d'interès, afavorint la creació d'una identitat col·lectiva que aporta sentit i una força de transformació massiva cap a una meta comuna", sosté Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership.





La segona tendència en què més estan treballant les empreses és la digitalització , encara que s'aprecia un descens en relació a l'edició anterior (del 61,4% al 48,1%), quan els nous models de treball i de relació imposats per la pandèmia van obligar les companyies a prioritzar aquesta tendència, que ara manté la seva importància, però alhora manifesta un cert fiançament.





El tercer tema en què s'està posant el focus és la diversitat, equitat i inclusió , i és el que més ha guanyat en rellevància respecte a l'edició anterior, pujant vuit posicions. Enfront del 26,5% del 2021, el 2022 el 42,8% de les corporacions estan dedicant els seus esforços a impulsar un creixement inclusiu a nivell global per avançar cap a entorns de treball diversos, inclusius i equitatius.





La quarta tendència en què s'aprecia més implicació és el lideratge responsable , passant del 25,3% al 43,3% les empreses que aposten per noves formes de liderar capaces d'aportar confiança i compromís amb la societat, i convertir-se en motors de transformació i generadors dimpacte positiu.





Finalment, la gestió de la comunicació completa el Top 5 de temes en què més estan treballant les empreses, amb un 41,7% avançant en aquest àmbit. Una comunicació que en l'últim any ha evolucionat cap a formats cada cop més digitals i innovadors, amb tecnologies disruptives com el metavers o els avenços de la intel·ligència artificial, que prometen noves experiències immersives i diferencials i oferir a les organitzacions informació personalitzada sobre els seus grups de interès.