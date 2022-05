La responsable de Compres de l'Ajuntament de Madrid, Elena Collado











La coordinadora de Pressupostos i Recursos Humans de l'Ajuntament de Madrid, Elena Collado, ha assumit tota la responsabilitat en la gestió dels contractes que va negociar amb Alberto Luceño per proveir de material sanitari la ciutat de Madrid i ha reconegut que "va reportar" l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informació sobre aquests, igual que feia amb els grups municipals, han informat fonts jurídiques.





L'alt càrrec de l'Ajuntament de Madrid és la testimoni clau en la causa que instrueix el jutge Adolfo Carretero en ser l'encarregada de compres del Consistori madrileny a l'inici de la pandèmia i la persona que va pactar directament amb Alberto Luceño els contractes per portar guants, mascaretes i test Covid a través de converses de WhatsApp i correus electrònics.





Després d'accedir sense ser captada pels mitjans als jutjats, la testimoni ha comparegut durant quatre hores responent les preguntes del fiscal i de les parts personades. El representant del Ministeri Fiscal li ha inquirit sobre com va centralitzar el Consistori les donacions de productes per fer front al Covid en aquella època en què escassejaven les existències.





L'Ajuntament de Madrid va pagar a l'empresa malaia Leno 11,9 milions d'euros, 6 milions dels quals van acabar en comissions per als investigats. Part del material que va arribar era defectuós, però el Consistori no va denunciar, cosa que sí que va fer en un altre cas per estafa.





En la seva declaració, la responsable municipal ha assumit la totalitat de la gestió als contractes d'emergències relatius a l'operació objecte del procediment judicial, insistint que ho va fer de forma voluntària en no ser competència del seu departament.





"Algú ho havia de fer i em vaig encarregar", ha manifestat la testimoni, que en aquesta ocasió sí que ha aportat detalls sobre com va arribar a les mans el contacte de Luis Medina, un extrem del qual va dir no recordar durant la seva declaració davant del fiscal anticorrupció.





Elena Collado ha subratllat preguntes de les parts que "va reportar" a l'alcalde de Madrid "tota l'estona", aportant informació sobre els contractes però sense recordar a través de quina via ho feia, si verbal, per correu oa través de converses telefòniques. Si l'assumpte era una cosa important, "informava tothom i ho sabien tots els grups municipals".





A més, ha apuntat que hi ha un informe jurídic que valida el conveni que es va signar, no ella, amb l'Empresa Municipal Funerària per materialitzar els contractes per portar material sanitari que investiga el jutge en el procediment judicial.









VA CONÈIXER EL SEU CONTACTE ALS CORREUS

La responsable municipal de Compras hauria revisat de cara a la seva compareixença la documentació aportada per l'Ajuntament de Madrid a la causa relativa a la cadena de correus en què Luis Medina va oferir material per vendre al Consistori a través del correu electrònic de la Coordinació General de l'Alcaldia, un correu electrònic que li va facilitar Carlos Martínez-Almeida, cosí de l'alcalde de Madrid.





En concret, l'investigat va posar el telèfon al primer correu enviat a aquesta adreça i ella el va obtenir de la cadena de missatges rebotats.





El proper 3 de juny compareixerà en qualitat de testimoni la coordinadora general de l'Alcaldia, Matilde García Duarte, amiga des de fa més d'una dècada de Carlos i de l'alcalde de Madrid en ser companys de promoció, segons va revelar el familiar del regidor a la seva declaració judicial.





A preguntes sobre perquè van optar per aquests empresaris, l'alta càrrec municipal ha explicat que la documentació que van lliurar els va donar fiabilitat i que el fet que eren espanyols era un plus per resultar adjudicataris. També ha apuntat que la familiaritat amb què parlava amb Alberto Luceño, que fins i tot s'hi va arribar a referir com a 'mama', era una cosa habitual en el to de conversa amb tots els proveïdors.





En un altre punt de l'interrogatori, se li ha preguntat sobre per què en una de les converses amb Luceño va manifestar que els havien estafat, aclarint que aleshores pensava que tots havien estat enganyats per l'empresa malaia Leno, la subministradora de material i per a qui els investigats treballaven com a agents exclusius.





Pel que fa a les comissions, ha detallat que al principi va pensar que alguna cosa s'endurien, però mai que les mossegades fossin milionàries, apuntant que creia que volien col·laborar amb l'Ajuntament de Madrid en aquells durs moments.





D'altra banda, la cap de Compres del Consistori ha subratllat que els contractes de compra van ser aprovats "per unanimitat" i ha respost davant el jutge que "cap conseller no va alertar de l'alt preu" d'aquest contracte en qüestió.









"INCAPAÇ DE GESTIONAR"

A l'inici de la declaració, la portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, Mar Espinar, ha assenyalat que Elena Collado havia d'aclarir per què es va triar aquest contracte i no un altre dels gols que van arribar en aquella època.





"No em crec que sigui una directora general qui prengui l'última paraula en un contracte amb la mossegada més gran dels contractes que hi va haver. Almeida és incapaç de gestionar els recursos públics i sap a la perfecció gestionar els favors als seus", ha recriminat .