El fitxatge de Haaland pel Manchester City i la multimilionària renovació de Mbappé pel Paris Saint Germain (PSG) acaben demostrant una realitat: els clubs estat i els petrodòlars són, ara com ara, els grans dominants del planeta futbol. El cop d'efecte causat per fitxar -o conservar- les dues figures emergents més grans del futbol acaba per deixar clar que ha nascut un nou ordre mundial en què clubs clàssics com el Reial Madrid o el Milan ja no tenen tanta influència a l'hora de signar els 'pelotazos' de l'estiu.





El 2 de juliol de 2003, Roman Abramovich va comprar el Chelsea , un club que en aquell temps estava diversos esglaons per sota dels grans equips d' Anglaterra . D'una tacada i gràcies als petrodòlars, va fitxar estrelles consagrades com Hernán Crespo, Claude Makelele o la 'Brujita Verón' . Fins al seu adéu a conseqüència de la guerra a Ucraïna , l'empresari rus va aconseguir 16 títols.





La tàctica d'aquests clubs és similar a la que va utilitzar el Reial Madrid de la primera etapa de Florentino . Els clubs-estat busquen reunir en un mateix vestidor els millors futbolistes del món. Una 'col·lecció de cromos' imbatible, encara que amb una diferència fonamental: els diners que va utilitzar el president madridista provenia del negoci del futbol, no d'una font econòmica externa inesgotable... encara que això, a priori, és una cosa que controla el fairplay financer .





Juan Ignacio Gallardo, director del diari Marca , considera que aquests clubs "estan fent competència deslleial" ja que "no es juga en igualtat de condicions si se sospita un incompliment del fair play financer". Per la seva banda, Alfredo Relaño, exdirector del diari As , assenyala que la normativa econòmica europea "no s'està complint" i que "s'ha fet els ulls grossos amb el PSG i els clubs anglesos" , encara que creu que els francesos han estat " especialment descarats".





Sid Lowe, corresponsal a Espanya de The Guardian i col·laborador de diversos mitjans espanyols , que creu que hi ha clubs que tenen més capacitat que altres “per evitar o ignorar el financial fairplay ”. És per això que “no han tingut problemes” tot i que considera que "tothom té moltes sospites" de la seva manera de sortejar la normativa.





L'arribada d'aquests grans clubs genera certa desídia en els altres. Ja va passar quan el PSG va pagar els 222 milions de la clàusula de Neymar o aquest mateix mes, quan Mbappé va decidir quedar-se al club francès. També que Haaland , el gran desitjat per la meitat d' Europa , es decantés per un club-estat com el Manchester City . El cas és: aquesta inflació futbolística pot posar fi a l'interès de l'aficionat?





Sid Lowe creu que “l'aficionat també està canviant” perquè ara “un nen s'interessa pels grans futbolistes, no per la història de clubs com PSG o Manchester City ”. Considera que l'aficionat veu tot "des de la seva perspectiva" i que el desig real és "aspirar que el seu club tingui aquest tipus de propietari".





Relaño i Gallardo apel·len per força d'aquest esport. L'exdirector d'As considera que "no ho veu decadent malgrat tot això" i que el futbol té "molta força" com han demostrat aquesta setmana els aficionats del Reial Madrid a la seva "bogeria per buscar entrades per a la final de Champions ". En paraules de Gallardo , això de la diferència econòmica entre clubs és una cosa "que ha passat sempre" i que no ha impedit "que el futbol segueixi creixent", de manera que pensa que això no és "un llast per a l'aficionat".