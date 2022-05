Les persones amb nivells més alts de cèl·lules T (un tipus de cèl·lula al sistema immunitari) dels coronavirus del refredat comú tenien menys probabilitats d'infectar-se amb el SARS-CoV-2 | @ep







Ja han passat més de dos anys des que va esclatar la pandèmia del coronavirus i pràcticament tothom coneix alguna persona que s'ha contagiat de còvid durant tot aquest temps. Tot i així, encara hi ha un grup de persones que encara no s'han contagiat. Però, quina és la raó per la qual algunes persones semblen immunes i no es contagien de covid?





Hi ha persones que són capaces de poder eliminar el virus ràpidament perquè ja tenen anticossos preexistents i cèl·lules immunitàries de memòria que reconeixen el virus. al sistema immunitari) dels coronavirus del refredat comú tenien menys probabilitats d'infectar-se amb el SARS-CoV-2 .





"Descobrim que els alts nivells de cèl·lules T preexistents, creades pel cos quan s'infecta amb altres coronavirus humans com el refredat comú, poden protegir contra la infecció pel nou coronavirus", va explicar la doctora Rhia Kundu, primera autora de l'estudi.





Tot i així, la Doctora Kundu avisa que “si bé aquest és un descobriment important, és només una forma de protecció i ningú hauria de confiar només en això. En canvi, la millor manera de protegir-se contra el COVID-19 és estar completament vacunat, incloses les dosis de reforç”.





Més enllà de les cures que tota persona pugui tenir, i la protecció induïda per la vacunació, els experts creuen que hi pot haver característiques genètiques i immunològiques particulars que fan que alguns individus siguin naturalment més resistents al COVID-19.





L'immunòleg Stuart Tangye de l'Institut Garvan de Recerca Mèdica va postular que "hi haurà persones que seran menys susceptibles a la infecció viral perquè tenen diferències als seus gens, com a gens que són importants per a l'entrada viral a les cèl·lules".





Anys enrere, alguns estudis van trobar associacions interessants entre certes variants genètiques i la susceptibilitat de les persones a malalties transmissibles com el VIH, la tuberculosi i la grip. Un estudi de juny de 2021 que no va ser revisat per parells va trobar una associació entre una variant genètica i un menor risc de contraure el virus, mentre que un altre estudi a gran escala, centrat en parelles en què una persona va emmalaltir i l'altra no, va començar l'octubre del 2021, però encara no hi ha els resultats concloents.





“La meva especulació és que alguna cosa es confirmarà, perquè s'ha observat bé que la resistència incrustada en la variació genètica se selecciona a les pandèmies”, va opinar Nicholas Pullen, professor de biologia a la Universitat del Nord de Colorado.





Els científics que estudien les causes subjacents del COVID greu van identificar una causa genètica a gairebé el 20% dels casos crítics. I creuen que "així com la genètica podria ser un factor determinant de la gravetat de la malaltia, la composició genètica també pot ser la clau per a la resistència a la infecció per SARS-CoV-2 ", va especular Lindsay Broadbent, investigadora de l'Escola de Medicina, Odontologia i Ciències Biomèdiques de Queen's University, Belfast, Irlanda del Nord.





Per a la professora d'epidemiologia a l'Escola d'Educació Pública de la Universitat de Brown Jennifer Nuzzo , “estudiar els gens i altres trets biològics de les persones que mai van contraure el coronavirus podria donar llum sobre com es desenvolupa el virus o com infecta el cos humà i malalta les persones":





L'eficàcia de la resposta immune a la infecció es defineix en gran mesura per l'edat i la genètica. Però també pot ajudar un estil de vida saludable. Per exemple, molt es va parlar durant la pandèmia que la deficiència de vitamina D pot augmentar el risc de certes infeccions. Fins i tot no dormir prou també pot tenir un efecte perjudicial a la capacitat del cos per combatre els patògens invasors. De moment, des d'una alimentació variada i equilibrada en nutrients, fins a la pràctica d'exercici físic, tot allò que estigui a l'abast de cadascú per enfortir el seu sistema immune no hauria de ser desestimat. Menys encara per aquests temps.