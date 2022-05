Catedral de Girona durant el Temps de Flors | @ep





Girona pateix un canvi important en el preu de les hipoteques. L'últim any, l'import mitjà de les hipoteques d'habitatges a les comarques gironines va experimentar durant el passat mes de març una de les crescudes més elevades dels darrers anys. L' Institut Nacional d'Estadística (INE ) ha publicat unes xifres que demostren que el capital prestat ha pujat fins a 124.365 euros de mitjana, més de 30.000 euros més que fa un any. Aquest és l'import més elevat dels darrers 12 anys.





La crescuda també s'explica per la pujada més que probable dels tipus d'interès a partir d'aquest estiu. Aquesta previsió reconeguda pel Banc Central Europeu ha actuat com a detonant i ha accelerat la presa de decisions dels potencials compradors de vivenda. El tercer mes de l'any, el tipus d'interès mitjà per al total de préstecs hipotecaris es va situar al 2,56% amb un termini mitjà de 24 anys. En el cas dels habitatges, l?interès mitjà va ser del 2,53%, per sobre del 2,47% d?un any abans, amb un termini mitjà de 25 anys.





Assegurar el tipus dinterès duna compravenda en un moment de pujada de tipus és “ rendible ” per al comprador. Però cal anar amb compte i estimar que si el tipus d'interès pactat és variable la solvència futura estigui d'acord amb els pagaments previsibles, en un marge almenys equivalent a dos punts de pujada. Aquest augment suposaria ser capaç de pagar una hipoteca amb un tipus dinterès de gairebé un 5%. No estaria de més que el comprador avaluï si serà capaç de pagar 300 o 400 euros mensuals més d'hipoteca per si pugen els tipus.





L'increment també s'ha notat en el nombre de firmes d'hipoteques durant el mes de març, que a les comarques gironines es va incrementar un 15,8% (fins a les 798 operacions) respecte al mateix període de l'any anterior.