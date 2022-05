Els restaurants que tenen la terrassa amb vistes al mar hauran de tancar-la per permetre establir connexions amb les guinguetes | Alba Mariné















La tornada a la normalitat s'està convertint, en tots els sentits, en un correcamins per a tothom. La possibilitat de restablir els hàbits del 2019 a tots els sectors i àmbits s'està aplicant sense pausa ni descans.





A la platja de La Pineda aquest 2022 coincideix amb un canvi d'estètica en tots els sentits: noves guinguetes, noves torres de vigilància, nous accessos a l'aigua... I tot això amb els tràmits burocràtics i el seu ritme inalterable amb Covid .







Així ha estat com s'ha germinat un problema entre alguns restauradors que tenen els seus negocis a La Pineda , a tocar de la sorra de la platja. Aquests dies s'han assabentat que per poder posar en marxa les guinguetes, es necessiten una sèrie de serveis perquè funcionin: bàsicament llum i aigua. I aquests serveis s'han de connectar a la xarxa de serveis que passa per sota del tram de passeig que separa la sorra de la porta d'aquests negocis de restauració.





Aquestes feines ja porten un temps en marxa. Es van licitar a finals de febrer i es van adjudicar al març per valor de més de 350.000 euros. L'objectiu és poder enllaçar els serveis existents a La Pineda amb aquests set quiosquets que s'activaran aquest estiu. D'aquesta manera, disposareu d'aigua i llum.





El temps ha corregut en contra dels terminis desitjats i la campanya estival s'ha tirat a sobre i es treballa a preu fet per perdre el mínim nombre de dies de campanya estival.



Tot i això, les obres que es duen a terme per connectar aquests serveis són més o menys problemàtics en funció de si afecten negocis particulars o només trams del passeig que es poden fitar sense perjudicar els vianants.







I en aquest context, hi ha uns restaurants que tenen el privilegi d'oferir vistes al mar i entrar a la sorra amb només uns passos des de la porta. Aquests locals tenen la terrassa en un tram del passeig marítim, acotat per les autoritats. I gràcies a aquesta proximitat amb la platja convencen la clientela. La seva situació és el millor màrqueting.





Ara, però, la necessitat de connectar llum a les guinguetes que corresponen en aquest tram de la platja implica aixecar part d'aquest passeig i habilitar l'enllaç des del passeig fins al mòdul prefabricat que s'instal·larà a la sorra.