Renfe va aconseguir aquest divendres un nou rècord de viatgers en un sol dia des de l'inici de la pandèmia, amb un total de 169.136 bitllets venuts a les seves línies AVE, Llarga Distància i Mitja Distància, segons ha informat l'operador ferroviari.





Les destinacions més demandades són les que comuniquen Madrid amb Andalusia, el País Valencià, Galícia i Catalunya . Com que Catalunya és una de les destinacions més demandades, Renfe ha implementat una nova freqüència d' AVE per sentit a la línia Madrid-Barcelona , amb parada a Saragossa , que tindrà lloc els dissabtes, a partir del 4 de juny.





En aquest sentit, Renfe ha llançat una promoció per viatjar a AVE qualsevol dissabte dels mesos de juliol i agost, entre Madrid, Saragossa i Barcelona , per 22,75 euros. Aquesta promoció és vàlida per a compres fetes fins a l'1 de juny inclòs.





A més, amb la xifra de viatgers que han utilitzat els serveis de Renfe a Ave, Larga i Media Distancia ahir, s'han estalviat a l'atmosfera les emissions contaminants de més de 100.000 vehicles privats.