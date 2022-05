Olga Moreno, convidada al programa 'Déjate Querer' | @ep





Olga Moreno va aparèixer aquest divendres passat a la nit al programa 'Déjate Querer' presentat per Toñi Moreno. L'encara dona d' Antonio David Flores s'ha mantingut allunyada dels platós des d'aquell ' Ara, Olga ' després de la seva victòria a ' Supervivents 2021 '. Toñi Moreno ha aconseguit el testimoni d' Olga Moreno . La presentadora s'ha trobat un autèntic os i ha arribat a viure-hi un tensíssim moment amb les càmeres apagades per un incòmode comentari













La volguda presentadora de Telecinco s'ha trobat davant d'una persona tancada a parlar precisament d'aquesta situació actual –deixant-ho especificat per contracte– i amb un representant ( Agustín Etienne ) aturant fins a tres vegades els enregistraments que van tenir lloc el 19 de maig passat cada vegada. que l'entrevista sortia dels temes negociats.









Ni una paraula sobre el contingut que l'audiència vol escoltar. L'ambient en plató era irrespirable per la tensió entre Olga i Toñi . En un moment de l'enregistrament, l'empresaria reconeixia que li havia "agradat molt" l'entrevista a Nacho Palau , moment que l'entrevistadora va aprofitar per deixar-li les coses clares: l'exparella de Miguel Bosé no va posar condicions i es va asseure sense por. “No com jo, oi?”, va reconèixer Olga , segons ha pogut conèixer Lecturas .