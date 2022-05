Donald Trump, president dels Estats Units | @ep





L'expresident dels Estats Units, Donald Trump , ha assistit aquest divendres a la convenció anual de l'Associació Nacional del Rifle a Houston , a l'estat de Texas , on ha rebutjat un control més estricte de les armes als Estats Units.





En el marc de les tensions per la massacre de l'escola de primària Robb , a Uvalde , l'exmandatari ha indicat, durant l'esdeveniment, que “l'existència del mal és una de les millors raons per armar els ciutadans respectuosos amb la llei” , segons ha recollit l' agència de notícies Bloomberg .





Les mesures suggerides per Trump , entre altres, són incrementar el suport a la salut mental dels joves, tractar amb les “famílies trencades”, punts únics d'entrada a les escoles, amb vigilància inclosa, així com deixar els mestres utilitzar armes a llocs no visibles, segons ha recollit la citada agència.





En el seu discurs , Trump ha carregat contra els demòcrates per polaritzar la població i ha exigit prioritzar el finançament de la seguretat escolar sobre l'ajuda humanitària a Ucraïna , argumentant que els Estats Units gasten uns 40.000 milions de dòlars a armar Kíev .





"Cada vegada que una persona pertorbada o dement comet un crim tan horrible, sempre hi ha un esforç grotesc per part d'alguns a la nostra societat per fer servir el patiment d'altres per promoure la seva pròpia agenda política extrema", ha dit, referint-se als demòcrates, segons ha recollit Politico .