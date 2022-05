Malgrat l'abstenció dels morats en la llei audiovisual, Héctor Gómez defensa el projecte i no preveu canvis substancials al Senat | @ep





El portaveu del Grup Socialista al Congrés, Héctor Gómez, ha fet una crida aquest dissabte a Unides Podem per "consolidar" el Govern central de coalició després que la llei audiovisual, aprovada aquest dijous, ha provocat la primera ruptura dels socis davant un projecte de llei de l'Executiu central que comparteixen.





En una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, Gómez ha restat transcendència al fet que, per primera vegada, el soci minoritari no ha donat suport a un projecte del Govern espanyol, que a més es va aprovar gràcies a l'abstenció del PP. Però sí que ha posat l'accent en la importància de "consolidar" la coalició per poder continuar amb el seu "ambiciós" calendari legislatiu i finalitzar la legislatura el desembre del 2023.





"Tenim l'obligació de posar-nos d'acord, és important aconseguir equilibris i punts de trobada perquè necessitem el suport d'altres forces per poder legislar. És qüestió de treball intern continuar llimant possibles diferències quant a lleis i continuar avançat és el nostre repte", ha postil·lat.





El dirigent socialista ha defensat el contingut de la llei audiovisual i ha assegurat que "la interlocució amb el sector i els grups parlamentaris" sempre va estar "ben orientada" i que l'objectiu era "treure el millor text possible".







"Hem intentat traslladar una majoria tan àmplia com fos possible al Congrés i el que és important és que s'ha pogut aprovar", ha dit, i ha incidit que cal "contextualitzar" el seu contingut i el de "totes les mesures complementàries" a aquesta norma.





Segons ha explicat, el Govern central "no ha parat de dialogar amb el sector", tot i que al final una part de la indústria, especialment les productores independents, han rebutjat públicament la nova regulació.





Preguntat sobre si es podria retocar la definició de productor independent al Senat, que no comparteix Unides Podem, Gómez ha recalcat que la redacció que ha sortit del Congrés "compleix l'objectiu prioritari, que és potenciar la indústria audiovisual".





"La llei segueix el seu curs, confiem que sigui aprovada al més aviat possible i entri en vigor. Continuarem dialogant no només amb els grups, sinó amb el sector i, a partir d'aquí, implementarem totes les lleis que siguin necessàries", ha afegit.