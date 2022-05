Núria Marin, alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat | @ep





A partir del mes de setembre, els veïns de la zona nord de l'Hospitalet de Llobregat deixaran d'estar obligats a desplaçar-se a l' hospital Moisés Broggi per a diverses de les seves consultes mèdiques. Això provocarà que hi hagi un alleugeriment de la pressió assistencial del centre mèdic de Sant Joan Despí.





Aquest canvi afectarà al voltant de 150.000 persones i serà possible gràcies a unes obres de millora que s'estan realitzant a l' Hospital General . Aquest canvi no suposarà una paralització de la planificació d‟un nou centre mèdic a la zona de Can Rigal. De fet, Josep Maria Argimon, conseller de Salut de la Generalitat i Nuria Marín, l'alcaldessa de la ciutat, ho han confirmat durant una visita als treballs que renovaran els quiròfans que estaven tancats, incorporaran 32 llits i 12 places de reanimació al centre hospitalari popularment conegut com a Creu Roja.





“La ciutadania de l'Hospitalet es podrà quedar a l'Hospitalet”, ha remarcat el conseller . “Aquestes obres no influeixen a Can Rigal , fer un nou hospital implica molts anys de treball”, ha afegit Argimon . La Generalitat entén que mentre es resol la complexa operació urbanística que implica la creació del nou centre ja s'ha d'actuar. "Denunciem quan toca, però també hem de felicitar quan les coses van bé", ha replicat l' alcaldessa .









El que sí que canviarà ja és la capacitat assistencial del vell Hospital General . "És una adequació de les dependències que millora lʻassistència en qualitat i seguretat", ha valorat sobre les obres el director general del Consorci Sanitari Integral (CSI), Manuel Álvarez del Castillo.





"Tots els casos podran ser atesos a l'Hospitalet , excepte els d'alta complexitat", ha afegit. "A més, tindrem 40 llits més en una altra planta que podran ser utilitzades si cal", ha sentenciat el doctor.





L'actuació a l'Hospitalet també millorarà la situació del Baix Llobregat . El Moisès Broggi és un luxe d'edifici, però és cert que hi ha àrees tancades. Aquesta actuació us ajudarà”, ha comentat Álvarez del Castilo. "Però el que més ajudarà serà obrir més espais per ampliar el servei d'urgències", ha rematat el director general del CSI.