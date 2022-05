Jaume Collboni, líder del PSC a Barcelona i primer tinent d'alcalde |@ep





El líder del PSC a Barcelona i primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni , ha acusat l'alcaldessa, Ada Colau , d'haver "precipitat la campanya electoral" de les eleccions municipals del 2023 i estar tensionant el clima polític, una mica que ha titllat derror.







"No permetré que Barcelona perdi un any sencer per culpa de nervis electorals, ni que es prenguin decisions precipitades sense rigor ni debat", ha defensat a la clausura del Consell Extraordinari d'alcaldes del PSC, amb el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa.





Li ha preguntat a Colau si, durant els propers mesos, "farà d'alcaldessa o de candidata", i ha assegurat textualment que els nervis electorals fan perdre la calma i el sentit comú, per això ha advocat per preocupar-se pels problemes de les persones i no pels rèdits

electorals.





D'altra banda, ha afirmat que els socialistes no donaran suport al pla d'usos dels sis barris del districte de l'Eixample : "Si de veritat creiem a la Barcelona dels 15 minuts, hem de poder treballar a prop de casa, potenciant l'economia local, sense crear incertesa".





També s'ha referit al líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, proclamat aquest dissabte candidat de la formació a l'Alcadia, a qui ha retreu estar "desaparegut" en els pitjors moments de la pandèmia i no aclarir si està a favor d'assumptes com l'ampliació de l' aeroport de Barcelona-El Prat , del turisme o del reforç del Codi Penal pel que fa a les penes per multireincidència, entre d'altres.





A més, ha criticat que la Generalitat només estigui impulsant a Barcelona dues promocions d'habitatge protegit mentre que el Govern ha invertit 70 milions d'euros, segons ell, i ha assegurat que Maragall "ha demostrat que qui mana de veritat" al seu projecte és el president de la Generalitat, Pere Aragonès.





Si és alcalde, Maragall farà de “delegat de la Generalitat a Barcelona ”, ha ironitzat, i li ha atribuït que faci tants anys que està en política, perquè no sap si la proposta republicana que defensarà per als quatre anys de legislatura inclourà una cosa que no pogués haver fet aquests anys d'activitat política.





Ha recordat que ERC "va convertir Barcelona en moneda de canvi política" en permetre l'aprovació dels Pressupostos de l' Ajuntament a canvi del suport dels comuns per tirar endavant els del Govern .