Ha defensat la celebració dels JJ.OO. als Pirineus: "Ni un pas enrere" | @ep





El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena , que "escoltin més els alcaldes socialistes" que la CUP en matèria de seguretat.





Durant la seva intervenció aquest dissabte a la clausura del Consell Extraordinari d'alcaldes del PSC amb el líder de la formació a Barcelona, Jaume Collboni, Illa ha assegurat que Elena i Aragonès "sembla que estan distrets amb altres qüestions com qui viatja on".





En matèria de seguretat, a més, ha celebrat l'enduriment del Codi Penal per castigar amb presó petits furts en casos de reincidència "per donar un missatge clar: no hi ha impunitat", i ha exigit a la Generalitat que faci la feina en aquesta matèria.





I ha posat en valor la defensa de la convivència i la seguretat, "sobretot dels que menys tenen", cosa per la qual cosa els polítics han de ser presents al territori, cosa que no veu en el cas dels republicans, i també ha remarcat la importància del turisme a Barcelona .

"Si la feina ja és difícil de fer, ho és encara més quan tens un Govern de la Generalitat que està d'esquena als ajuntaments i que no governa", ha lamentat, i ha dit que, després d'un any de mandat d' Aragonès , el Govern no funciona.





Ha coincidit amb Collboni a afirmar que l'horitzó electoral dels comicis municipals del 2023 estan posant nerviosos els candidats, davant del que ha demanat serenitat: "Els que fem la feina ben feta, no tenim cap angoixa".





D'altra banda, ha mostrat el seu suport a la celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern als Pirineus : "Ni un pas enrere" amb ells, ha defensat, després que el Govern ajornés la celebració de la consulta popular sobre la candidatura.





I, quant a la proposició de llei sobre el català a l'escola pactada entre PSC-Units, ERC, Junts i els comuns , Illa ha destacat que el català ha de ser el centre de gravetat de l'ensenyament, encara que “les resolucions judicials es compleixen totes, agradin o no".