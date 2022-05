La generació del 'baby boom' està formada per aproximadament 7,7 milions de persones a Espanya @ep







Els 'baby boomers' estan patint una situació extrema. Les pensions que reben "no seran suficients" perquè aquesta generació arribi a final de mes i això els obligarà a vendre els seus habitatges per cobrir les necessitats tal com ha advertit José Antonio Herce, president del Fòrum de l'Institut BBVA de Pensions. Aquesta és l'advertència que ha fet als nascuts entre el 1946 i el 1964 que no hagin aconseguit estalviar de cara a la vellesa





La generació del 'baby boom' està formada per aproximadament 7,7 milions de persones a Espanya que s'han començat a jubilar o que estan en una edat propera per accedir a l'edat legal de jubilació. De fet, un gran percentatge d'aquest grup de la població començarà a jubilar-se a partir de l'any 2025, quan la majoria arribi als 65 anys.







A la trobada de Deusto Business Alumni Pensions i estalvi a llarg termini en el context actual , Herce i el responsable d'Anàlisi Econòmica de BBVA Research, Rafael Doménech, han urgit a adoptar mesures que garanteixin la sostenibilitat del sistema de pensions perquè, segons han indicat , els canvis plantejats pel Govern no cobreixen les necessitats en un país amb demostrada "insuficiència d'estalvis dels espanyols per a la vellesa".





Els economistes han advocat per una reforma profunda de les pensions a l'estil de les de Suïssa i Noruega . En aquest sentit, Herce ha recordat que a Espanya la pensió inicial suposa al voltant del 80% del darrer salari i en alguns casos pot ser propera al 100%, i tot i així “hi ha milions de pensionistes que necessiten complements” de 300 euros per arribar a final de mes.





De cara a un futur imminent, el problema es multiplicarà per a milions més ja que "tots els baby boomers que no han estalviat per a la jubilació necessitaran complements de les seves pensions de 400 o 500 euros al mes per arribar a final de mes", ha avisat Herce .





Amb el sistema actual, les pensions seran insuficients, "i prou bo serà que, a costa d'un dèficit enorme, ho segueixi fent com fins ara", ha insistit. Com a solució, des de BBVA advoquen per plantejar "una vegada o una vegada i mitja el PIB en estalvi provisional".





Gràfic sobre les pensions i el 'baby boom' | El País





Segons han indicat, "és molt fàcil estalviar quantitats insignificants cada mes en 30 anys per acabar amb un capital de 60.000 o 70.000 euros la vigília de la jubilació", que equivaldrien a "uns 300 euros al mes de per vida", com a complement de la pensió del sistema públic. Tot i això, fins ara aquests futurs pensionistes han destinat l'estalvi a l'habitatge; les llars espanyoles tenen 3,5 vegades el PIB , és a dir, 4 bilions d'euros, en habitatges.







Com no han estalviat, "els baby boomer hauran de liquidar les seves vivendes i que els seus fills s'acomiadin de rebre-les en herència , per poder obtenir aquests complements de pensions", ha remarcat Herce . "I aquests fills podran llogar per la meitat de preu (hi haurà molts al mercat) els habitatges que no heretaran"