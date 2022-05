Demana a Junts "no despistar-se amb els adversaris" i diu que els adversaris són els que els espien | @ep





El president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que el repte col·lectiu que té avui dia la seva formació és “guanyar per governar i transformar” als ajuntaments catalans després de les eleccions municipals del 2023.





Així ho ha defensat aquest dissabte a la tarda a la Festa Republicana del Baix Llobregat , on també hi ha intervingut el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i que ha comptat amb l'assistència de la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta.





Ha reaccionat a les declaracions d'aquest mateix dissabte del secretari general de Junts, Jordi Sánchez , i ha demanat al partit de Carles Puigdemont "no despistar-se amb els adversaris, perquè de vegades hi ha distraccions", i diu que l'adversari d' ERC no és cap independentista, sinó els que durant massa temps han governat per beneficiar els de sempre, ha dit textualment.





"Els nostres adversaris són els que ens espien, els que avui encara neguen el dret a l'autodeterminació, els que avui no tenen un full de ruta clar contra la repressió", ha avisat.

Aragonès ha recalcat que l'objectiu de la seva formació és guanyar per governar, perquè "només quan governa ERC es fan els canvis que mai no s'havien fet i es duen a terme transformacions amb valentia".





"Necessitem governs que treballin per al país sencer i per posar les institucions al servei de la majoria. Hi ha molta gent al país que necessita i espera institucions que donin resposta a les emergències més immediates, en matèria d'habitatge, feina i serveis públics" , ha afegit.





També ha defensat la necessitat de teixir àmplies majories als grans consensos de país per blindar i garantir la continuïtat dels serveis públics de qualitat, que segons ell ara "s'han recuperat després d'anys de retallades".





DEFENSAR LA LLENGUA CATALANA

Per Aragonès , "el ciment que uneix aquesta pluralitat de la societat és la llengua catalana, i la defensarem a tot arreu, a la feina, a la societat ia l'escola".





Ha reafirmat el seu compromís per exigir que "es deixin de ficar el nas a les aules d'aquest país", i ha agraït la tasca als docents i professionals del sector de l'educació a Catalunya , sobretot per la seva tasca durant la pandèmia del Covid- 19.