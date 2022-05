Karim Benzema, jugador del Reial Madrid | @ep





El Reial Madrid s'ha proclamat campió de la Champions League després de derrotar el Liverpool per 0-1 amb un gol de Vinicius Jr a la segona part. Amb aquesta victòria, el club blanc ha aixecat la catorzena orella de la seva història. A més del gol del brasiler, l'home del partit va ser Thibaut Courtois que va fer un partidàs i un mur per als davanters del Liverpool .





El primer temps va ser un monòleg ' xarxa ' en què el Reial Madrid va tenir un paper secundari. La pilota va ser majoritàriament de l'equip de Jürgen Klopp, igual que les ocasions, encara que en aquests casos acostuma a aparèixer Courtois. No va ser diferent aquesta vegada.











El Reial Madrid va arribar viu al descans gràcies a Courtois, encara que la primera meitat va poder acabar amb victòria blanca en un gir argumental que no hauria sorprès ningú, atesos els antecedents amb què l'equip d' Ancelotti es va presentar a la final. En el seu camí es va interposar el VAR , que de manera inesperada va donar validesa a la decisió del col·legiat d'anul·lar el gol de Benzema al 43' per fora de joc després de més de tres minuts d'incertesa.





El Liverpool tenia la pilota i el domini i al Reial Madrid li va costar un món aparèixer als voltants de l'àrea 'xarxa'. Modric i Kroos no van entrar en joc fins a superar l'equador del primer temps. Alisson va ser un espectador més fins que de manera inesperada Alaba va servir una pilota en profunditat a Benzema . El francès no va estar encertat en un primer moment, però tampoc Alisson ni Konaté . El rebuig va anar a parar a Fede Valverde , que va tornar a servir la pilota a Benzema , que va acabar l'acció enviant la pilota al fons de la porteria. El francès estava en fora de joc quan la pilota va sortir dels peus de l'uruguaià, encara que abans d'arribar-hi la va tocar Fabinho. El VAR va donar validesa a la interpretació del col·legiat i va anul·lar el gol després de diversos minuts d?incertesa.





El Reial Madrid va semblar despertar-se a l'arrencada del segon temps, encara que no va trigar a caure una altra vegada a la monotonia una vegada el Liverpool va recuperar la seva empenta habitual. El partit transcorria sense notícies a les àrees fins que de forma inesperada l'equip blanc va trobar una via d'aigua a la defensa 'xarxa'. Fede Valverde es va internar i es va treure del barret una passada al segon pal, on va aparèixer per sorpresa Vinicius aprofitant que Alexander-Arnold se'n va desentendre completament. El brasiler va rematar a plaer i es va posar el vestit d'heroi amb què tant havia somiat.





El Liverpool no va tenir més remei que arremangar-se, encara que va tornar a ensopegar una vegada més amb Courtois . Salah el va tornar a posar a prova amb una rematada molt ajustada i el belga va tornar a respondre amb una gran intervenció. I quatre minuts després els dos protagonistes es van tornar a veure les cares amb el mateix resultat. Aquesta vegada l'egipci va rematar molt escorat i el belga va rebutjar la pilota al costat del pal.





Al Liverpool li van entrar les presses i això es va traduir en precipitació i manca de precisió. La final era on el Reial Madrid volia, però encara hi va haver temps perquè Courtois tornés a oferir un nou recital d?intervencions. El belga va treure dues pilotes d'or de forma consecutiva davant Robertson i especialment Salah . L'egipci es va plantar a l'àrea, però a la mà a mà Courtois va tornar a mostrar-se providencial en desviar la rematada amb la dreta del davanter del Liverpool .