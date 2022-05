Félix Bolaños, ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica d'Espanya | @ep





El PSOE està nerviós des de fa unes setmanes. Amb la certesa del canvi en les perspectives econòmiques que comportava la invasió russa d' Ucraïna , la inflació galopant, els efectes en la compra o els espionatges a líders independentistes ara se li suma les eleccions andaluses del proper 19 de juny. Si el PSOE aconsegueix un resultat dolent, seria la confirmació d'un canvi de cicle polític a Espanya . Per aquest motiu, el partit socialista ja està pensant en un “revulsiu”, en un “cop de timó”, que es podria traduir en una remodelació de part del Gabinet .





Ja ha passat un any des que Pedro Sánchez va decidir fer una remodelació del seu Executiu suposant la marxa de diversos pesos pesants com José Luis Ábalos, Carmen Calvo o Iván Redondo. La impressió que es té al PSOE és que aquests canvis no han sorgit efectes. Tenen la sensació que les noves ministres "no s'han consolidat" especialment la de Ciència, Diana Morant i la de Transports, Raquel Sánchez.





El titular de la Presidència, Félix Bolaños , que ha "millorat" la coordinació a l' Executiu , és la mà dreta absoluta de Sánchez , l'home en què més confia i el que assumeix els encàrrecs més difícils, però té un perfil més tècnic i no compta amb el galó de

vicepresident, encara que ho sigui de facto. I no s'exposa tant als mitjans. Adriana Lastra , la número dos del PSOE i dura combatent contra el PP , ha perdut focus en deixar el portaveu parlamentari.







"No va fer una remodelació al Govern de pes polític", reconeixen fonts del partit, va ser més "tactisme conjuntural —dones joves, alcaldesses— que estratègia", amb la intenció de tancar l'episodi de la pandèmia. "Falta política" , "gent que parli amb autoritat, amb pes" , assumeixen.





"Menys Bolaños i alguns altres ministres de manera puntal, la resta o és molt sectorial, o s'ha ficat en embolics o s'ha apagat amb el temps". "Si volgués fer una remodelació àmplia, ara hauria de tocar Nadia Calviño o Yolanda Díaz , o Teresa Ribera , però no ho farà. O Margarita Robles, i tampoc, perquè els ministeris d' Estat no es toquen", subratlla un president autonòmic.





Fonts governamentals apunten que després del 19-J a Sánchez "no li quedarà cap altre remei" que reaccionar. Que “farà alguna cosa”, com augura un baró. Alguns ministres, davant d'aquesta possibilitat, han començat a mostrar-se més actius.