Marc Márquez, pilot de Moto GP | @EP





Marc Márquez haurà de tornar a ser operat. Aquest dissabte, després de la classificació del GP d'Itàlia de MotoGP a Mugello , el català i l'equip Repsol Honda van confirmar en una roda de premsa excepcional que el Marc passarà per quart cop pel quiròfan per operar-se del braç dret, la que tots confien que serà la definitiva.

Dimarts prendrà ja l'avió que l'ha de portar fins a Rochester , als Estats Units , on dijous el doctor Joaquín Sánchez-Sotelo realitzarà la cirurgia a la Clínica Mayo que consistirà en l'extracció de matèria ostosíntesi a l'espatlla dreta amb una osteotomia humeral per millorar aquesta rotació extrema del braç i fixar l'estabilitat de l'espatlla que encara el té malmès. El mateix Marc confirmava que no hi haurà presses, ni terminis de tornada. "Ho faig a meitat de temporada que és el millor per abonar un bon futur".





"A la recta vaig en una posició de braç més oberta, ia les corbes a esquerres pujo molt el colze per intentar compensar la rotació i se m'ha muntat l'avantbraç i m'arriba el dolor a l'espatlla i ara ja passava a l'espatlla esquerra perquè estava compensant... Havia de pilotar de forma més fluida i no és el meu estil, i d'un FP a un altre amb alts i baixos perquè no podia mantenir la mateixa posició sobre la moto. En revolts a dreta no puc frenar com vull i espero en el futur pugui tornar a viure salvades i derrapades i gaudir sobre la moto”.





El calvari no es va iniciar aquell 19 de juliol de 2020 amb el seu error en forma de caiguda en carrera a Jerez , quan ja havia remuntat fins a les places de podi després d'una sortida de pista prèvia i on entre la caiguda duríssima sobre l'asfalt i l'impacte de ple de la seva Honda es va fracturar el braç dret pel terç mitjà de l'húmer. Es va iniciar el 27 de novembre en aquella operació preventiva a l'espatlla dreta per posar-li un topall ossi i acabar amb les subluxacions. La recuperació es va allargar perquè va quedar tocat el nervi axil·lar que passa entre el múscul deltoides i l'húmer, segons va confessar posteriorment el pilot.





Per la fractura del braç dret va patir tres operacions al llarg del 2020. El 21 de juliol li van col·locar una placa de titani amb 12 cargols i van descartar el que més preocupava a tots, que tingués tocat el nervi radial, cosa que els va convidar a una picada de tornar a competir quatre dies després per al segon GP a Jerez . Però la placa va acabar cedint per acumulació d?estrès en un accident domèstic amb una porta corredissa dies després.





El 3 d'agost va tornar al quiròfan per col·locar una nova placa i també es va fer un al·loempelt (os de cadàver en general obtingut d'un banc d'ossos) per permetre la reconstrucció més ràpida dels defectes ossis. I el que en un parell de mesos havia de solucionar-se, que es consolidés la fractura i es formés el call, va acabar generant una pseudoartrosi sense possibilitat de curar sense una nova intervenció que va patir el 3 de desembre , en què li van treure la placa anterior i van col·locar-ne una de nova amb un empelt ossi de cresta ilíaca de la seva pelvis i el que s'anomena un penjall lliure corticoperiòstic que es va prendre de la cara interna del fèmur amb els vasos sanguinis.