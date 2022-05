Autobús de la TMB | @EP





La crisi de camioners que està patint la majoria de països europeus no és cap broma. La manca de transportistes s'ha deixat notar també als conductors d'autobús. Per això, cada cop hi ha ofertes de treball més quantioses procedents de països europeus.





És el cas d'una empresa noruega, Norgerbuss, ja que busca conductors d'autobús per unir la seva plantilla, i per això ha recorregut a les ofertes de la xarxa EURES d' Espanya



Norgerbuss AS. Rogaland és una empresa de transport fundada el 2016 que compta actualment amb 450 treballadors i una flota de més de 150 autobusos. Hi treballen més de 50 conductors espanyols, segons expliquen des d' EURES .





L'oferta en concret estesa per Espanya busca conductors per a la seva seu a Stavanger , una ciutat portuària al sud-oest de Noruega i capital de província amb 130.000 habitants.





L'oferta de l'empresa sol·licita els requisits següents als aspirants:

-Carnet de conduir D+CAP en vigor

-Almenys 6 mesos d'experiència

-Vocació per tenir bona atenció al client i al treball en equip

-Realització d'un curs previ a la incorporació, idioma i cultura noruega. El curs d'idioma pot obtenir finançament a la xarxa EURES.

-Es tindrà en compte també saber parlar anglès, però no és un requisit imprescindible.





L'oferta afirma que la intenció és crear llocs de treball fixos i estables a aquesta ciutat, coneguda per ser un nucli de transport marítim i la quarta més gran del país.





A més, la companyia es compromet a donar formació específica als seleccionats i donar suport a la recerca d'allotjament i desembarcament al país, a més d'ajudar amb la documentació.





El salari és regit pels convenis col·lectius de l'estat. En aquest cas, el salari base per a un conductor/a de bus parteix de 37.000 euros anuals , encara que el salari mitjà amb pagues extra i plus per nocturnitat sol assolir els 40.000, fet que es tradueix en una mitjana de 3.300 euros bruts mensuals.





El salari compta amb bonificacions per torns i hores extraordinàries. A més, també entra al contracte ajudes per al pagament de gimnàs.





Representants de Norgerbuss visitaran Espanya per dur a terme la selecció de personal, els quals hauran d'haver enviat el seu currículum en anglès o castellà abans del 31 de maig de 2022 a l'email eures.nordicos@sepe.es , marcant com a referència a l'assumpte 'CONDUCTOR PER NORGERBUSS'.