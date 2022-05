Festival Internacional de la pel·lícula a Cannes | @ep





La cinta 'Triangle of sadness', dirigida pel suec Ruben Östlund, ha estat guardonada aquest dissabte amb la Palma d'Or de la 75a edició del Festival de Cannes, premi al qual aspirava Albert Serra per ' Pacifiction '.





Östlund ha rebut a la cerimònia de cloenda del certamen la seva segona Palma d'Or, ja que va guanyar el 2017 el premi amb la pel·lícula ' The Square '.





Així mateix, ' Close ', del belga Lukas Dhont , s'ha fet amb el Gran Premi del Jurat exaequo amb ' Stars at noon' , de la cineasta francesa Claire Denis.





El guardó a Millor Director ha recaigut al sud-coreà Park Chan-wook per la seva cinta 'Decision to leave', mentre que el guardó a Millor Guió ha estat per al suec d'origen egipci Tarik Salih per 'Boy from heaven'.





Així mateix, la iraniana Zar Amir Ebrahimi ha aconseguit el premi a Millor actriu per la cinta 'Holy Spider' i el sud-coreà Song Kang-ho --protagonista de 'Parásitos'--, ha estat reconegut com a Millor Actor per la seva interpretació a 'Broker '.





La pel·lícules 'Le otto montagne', dirigida pels belgues Charlotte Vandermeersch i Felix Van Groeningen, i 'Eo, del polonès Jerzy Skolimowski, s'han endut exaequo el Premi del Jurat.

D'altra banda, els germans Jean-Pierre i Luc Dardenne han rebut per 'Tori and Lokita' el premi especial pel 75è aniversari del certamen, en què van guanyar en anteriors edicions la Palma d'Or per 'L'enfant' (2005) i 'Rosetta' (1999).





A més, la Palma d'Or al Millor Curtmetratge ha estat per a la cineasta xinesa Jianying Chen per 'The water murmurs' i la Cambra d'Or per a Riley Keough i Gina Gammell per la seva òpera prima 'War Pony'.