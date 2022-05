Pista d'atletisme | @ep





Just quatre anys després dels Jocs de 2018 , i ja amb la gestió 100% municipal del Palau d'Esports, l'Ajuntament vol que els propers mesos siguin els del salt de qualitat d'un complex esportiu únic a Catalunya , amb 28 hectàrees de superfície i una inversió inicial que va suposar una aposta de 37 milions d?euros entre les obres d?urbanització dels terrenys (12 milions), el Palau (18,4), la reforma de l?estadi d?atletisme (3,3), la nova piscina olímpica descoberta (1,7) i la rehabilitació del pavelló del 1985 (1,1 milions).





Ja amb les instal·lacions consolidades, ia les portes d'obrir al setembre als clubs la joia de la corona –el Palau–, el govern municipal ( ERC-JxTGN-CUP ) dibuixa per a aquest any un pla d'actuacions de 1.152.500 euros per pujar un nivell en les prestacions que s'ofereixen en l' actualitat al recinte del barri de Ponent . la ciutat.





«De moment ja s?ha ultimat la memòria per adquirir el parquet, que aviat s?enviarà a contractació», afirma la regidora d?Esports, Mary López (ERC) . Un cop es tingui, es col·locarà i es guardarà el que ara està posat, que es reservarà per als grans esdeveniments. Cal assenyalar, però, que el recinte obrirà al setembre hi hagi o no el nou parquet, ja que la pista es cobrirà amb parquet, PVC i formigó. Ara també s'haurà de comprar el material com les cistelles, les porteries o les xarxes separadores.





PSC, Cs i PP es mostren crítics amb l?acord per gestionar aquest pavelló. «L'Anell ja és un epicentre esportiu de la ciutat. La llàstima és que es podria haver anat més ràpid i apostar d'una manera més decidida, com posar les graderies per a 5.000 persones i tot el parquet des de l'inici», indica Berni Álvarez (PSC) , mentre que Lorena de la Fuente (Cs) lamenta que «no està acabat». José Luis Martín (PP) creu que «Ricomà només pot utilitzar el llegat del mandat anterior que tant criticava».