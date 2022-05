Projecte de reforma de la rotonda de la plaça de Salt | Aniol Esclosa





L'Ajuntament de Girona ha hagut de revisar el projecte de reforma de la rotonda de la plaça de Salt, al polígon de Mas Xirgu , per l'encariment dels materials i el transport. Només fa tres mesos, es va parlar d'un cost estimat d'1,24 milions d'euros, però amb l'actualització de preus caldrà sumar 200.000 euros més.





L'objectiu és evitar que pugui sorgir algun obstacle quan es liciti i quan es comenci a executar el projecte.





El tinent d´alcaldia d´Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat que "l´augment desmesurat dels materials" ha provocat l´encariment d´aquesta i altres obres a tot el territori català, inclosa la ciutat de Girona . I que per això han hagut d'actuar preventivament per no trobar-se amb l'obligació de solucionar problemes a mitges.





Els ajuntaments estan trobant-se amb licitacions que queden desertes perquè cap constructor considera que li sortirà a compte fer la feina. Ha passat tota la vida perquè la competència de preus és molt alta, però actualment la situació s'ha agreujat i s'ha multiplicat potencialment.





També hi ha obres que s'estan aturant quan ja havien començat o que corren el perill de no finalitzar-se, perquè l'empresa adjudicatària no troba el material a un preu que surti a compte amb el contracte signat poc abans. Martí ha explicat que s'estan guarint amb salut per evitar incidències i que s'estan revisant projectes com el de la rotonda de Salt per assegurar que les empreses que hi participin no s'enganxin els dits i els projectes no quedin empantanegats.