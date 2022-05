Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple #ConexionesEM | Fundació GAEM





Aquest dilluns 30 de maig se celebra com cada any el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple . El lema que acompanyarà tot aquest dia és ' Em Connecto, ens connectem ', la campanya #ConexionesEM té com a objectiu enderrocar les barreres socials que generen solitud i aïllament social entre les persones amb Esclerosi Múltiple.





Aquesta campanya, creada des de la Federació Internacional d'Esclerosi Múltiple (MSIF) per al seu desenvolupament en quatre anys, consisteix en la creació de lligams amb la comunitat, amb un mateix i amb l'atenció i la investigació de qualitat. És una oportunitat per reivindicar millors serveis, destacar els beneficis de les xarxes de suport i promoure l'autocura. La campanya 'Connexions EM' es durà a terme de maig del 2020 a maig del 2023.





Per entendre bé què suposa aquesta malaltia cal entendre què és l' Esclerosi Múltiple. És una malaltia neurològica que afecta el Sistema Nerviós Central, format pel cervell i la medul·la espinal.





El sistema immunitari normalment protegeix el cos, però a l' EM ataca la mielina de les cèl·lules nervioses (neurones) per error. Els nervis s'estenen al llarg de tot el cos, així que l' Esclerosi Múltiple es pot manifestar a moltes parts de l'organisme i fer-ho de maneres molt diferents.





No tots els símptomes apareixen a totes les persones, ni ho fan amb la mateixa intensitat. Aquest és el motiu pel qual es presenta en cada persona de manera diferent (és heterogènia ) i se sol anomenar “la malaltia de les mil cares” .





La majoria dels casos es diagnostiquen en persones que tenen entre 20 i 40 anys (precisament quan estan dissenyant el seu pla de vida) però també poden aparèixer en nens, adolescents i ancians.





Aproximadament 2.500.000 persones tenen EM al món, 770.000 a Europa .





L'abril del 2019, el Comitè Mèdic Assessor d'EME va estimar que 55.000 persones a Espanya tenen Esclerosi Múltiple (prevalença de 120 casos per 100.000 habitants), que la incidència ronda els 4 casos per 100.000 habitants al nostre país, i que tres persones amb EM són dones. La prevalença examina casos inexistents, mentre que la incidència examina casos nous

És la segona causa de discapacitat entre els joves després dels accidents de cotxe i la primera causa de discapacitat no traumàtica a Espanya segons la Societat Espanyola de Neurologia.





Hi ha persones que confonen l' Esclerosi Múltiple amb altres malalties neurodegeneratives ( Parkinson, Alzheimer ...) o altres patologies com arterosclerosi, esclerosi lateral amiotròfica (ELA), osteoporosi múltiple, neuromielitis òptica, fibromiàlgia, síndrome de etc.









La causa de l' Esclerosi Múltiple és desconeguda, però s'accepta que es desenvolupa en persones amb una certa predisposició genètica i que estan exposades a diversos factors ambientals de risc. No hi ha res que la persona faci per causar l'EM o els seus símptomes, ni res que pugui fer per prevenir -la, però sí que hi ha alguns aspectes “modificables” que es poden tenir en compte en l'autogestió de la salut per assolir la millor qualitat de vida .

A dia d'avui no es coneix què origina l' Esclerosi Múltiple ni tampoc la cura. El que sí que se sap és que té un component genètic, encara que no es considera una malaltia hereditària, que interactua amb factors ambientals.