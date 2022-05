Damià Calvet, president del Port de Barcelona | @ep





El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ha remarcat aquest diumenge la importància del turisme de creuers a la ciutat perquè és "estímul imprescindible per a l'economia i l'ocupació".





Així ho ha explicat en tuit, on ha adjuntat una imatge del Port de Barcelona amb diversos creuers internacionals amarrats.





Ha destacat que la ciutat està recuperant les xifres de creuers encara que segueixen per sota de les d'abans de la pandèmia, quan portaven turistes amb una despesa de 230 euros per persona i dia, “molt per sobre de la mitjana”.





Ha assegurat que el turisme de creuers representa una facturació de "més de 1.000 milions d´euros i 9.000 llocs de treball directes", i que l´entitat portuària treballa amb Turisme de Barcelona per diversificar els punts de visita de la ciutat.





A més, ha reafirmat el seu compromís per complir "el que es va acordar el 2018", que són les set terminals al moll Adossat , així com obrir el moll Barcelona a la ciutadania i electrificar els molls per reduir les emissions, objectius que assegura que seran una realitat el 2026.





Calvet ha erigit el Port de Barcelona com “base dels millors creuers, número u del Mediterrani i una referència al món, afegint valor al nom de Barcelona ”.