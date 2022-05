Alexia Putellas, jugadora del Barįa Femenina | @ep





Les noies del Barça s'han proclamat campiones de la Copa de la Reina contra l' Sporting de Huelva . Era el darrer partit de la temporada i sota els lemes 'Més que un club' i 'Benvinguts al futbol romàntic' els aficionats entraven amb il·lusió, ganes i expectativa a l'estadi per a presencial la gran final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona i l'Sporting Huelva .





Un dels perills de l'equip d' Antonio Toledo era, precisament, el que les va portar fins a la final: jugades fortuïtes aprofitant la distracció de la defensa defensiva, que les apropessin a la porteria rival. A les botes de Kanteh i, després, d' Aita Marcos, va estar l'ocasió més clara de l' Sporting de Huelva . La graderia sencera es posava les mans al cap, un gol en contra al minut 20 podria ser letal.





El Barça es va recuperar de l?infart ràpidament. No es podien adormir més i van obrir, per fi, la llauna. Un precís centre de Mapi León va caure mil·limètric al cap de Torrejón i va impactar al pal, però entre Fisher i Dolan , que van intentar alhora rebutjar la pilota, van acabar anotant-se el gol en pròpia.







No en tenien prou i, després de la pausa d'hidratació, les de Giráldez van posar terra pel mig amb una gran acció d'estratègia: un centre de córner de Lieke Martens que la central aragonesa va rematar impecablement de cap, sumava el segon al marcador.



Després de la passada per vestidors, però, l'equip andalús seguia sense abaixar els braços . Sabent que tenien un dels millors equips davant, no van ajupir el cap i van posar en dificultats el Barça .





Després d'un gol anul·lat a Alexia al 55 per fora de joc, va ser Castelló qui no va desaprofitar un mal rebuig de les culers a la seva àrea. Sense pensar-s'ho ni un segon, amb la cama dreta va colpejar la pilota que es va treure les teranyines de l'escaire esquerre de la porteria de Sandra Paños . Un golàs imparable per a la portera culer. "Si es pot", cantava l'afició de l'andalusa, i és que el seu esperit incansable no donava treva a un Barça que necessitava sentenciar.





Per això, Giráldez va moure la banqueta i va donar entrada a Patri, Crnogorcevic, Leila i Pereira . La central es va col·locar com a lateral dreta per primera vegada en aquest curs i Ana Mari va ocupar el lloc de Mariona , a l'extrem dret. Va ser la mateixa suïssa la que es va encarregar d'ampliar distàncies, una altra vegada, de pissarra amb un cop de cap en un nou córner botat per Lieke Martens. Crnogorcevic es tornava a retrobar amb el gol després de set partits sense anotar.





La tranquil·litat arribava en forma de gol a les grades del Santo Domingo que no deixava d'animar ni un sol segon i, entre càntic càntic, no va fallar Pina . La de Montcada i Reixach va tornar a reafirmar-se com una de les jugadores més efectives del quadro blaugrana aquesta temporada. Té el gol entre cella i cella ia la final ho va tornar a demostrar.





Volien la maneta i totes van intentar culminar la temporada de la millor manera possible: Leila, Patri, Pina i fins i tot Pereira , que no ha marcat mai amb la samarreta blaugrana, van disparar davant Dolan . Se'n va encarregar Lieke Martens , que ja havia realitzat dues assistències de gol a les seves companyes, es va sumar a la festa blaugrana amb una rematada de cap excel·lent.