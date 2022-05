Vanesa Carrasco, candidata de C's a l'alcaldia d'Olesa de Montserrat | Ciutadans



Ciutadans ha anunciat que Vanesa Carrasco serà la candidata a l'alcaldia d' Olesa de Montserrat a les eleccions municipals del 2023. Ha estat el portaveu de Cs al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco , qui ha fet pública la decisió del Comitè Autonòmic del partit de confiar en Carrasco per encapçalar la propera llista municipal de la formació liberal a Olesa de Montserrat.





Martín Blanco ha destacat que Carrasco és "una regidora molt valenta i amb molta energia" que "ha fet una gran feina" al costat del seu equip a l'ajuntament. El portaveu liberal ha posat d'exemple “la millora de l'hospital de Martorell , una iniciativa molt ben rebuda pels veïns” i ha destacat que “hi ha gent que agraeix la nostra feina i una altra a qui incomoda la nostra fiscalització de l'actual govern”. Martín Blanco s'ha mostrat confiat a “obtenir un magnífic resultat” a les properes eleccions municipals.









Carrasco, de 45 anys, està establerta a Olesa des dels 9 anys. Formada en el camp de la sanitat i la gestió administrativa però també en l'àmbit de la comunicació, la mediació, la gestió d'equips i la intel·ligència emocional, actualment treballa al departament de qualitat d'una empresa dedicada a la salut auditiva. Militant de Cs des del maig del 2018 i impulsora del projecte a Olesa des del 2017, actualment és regidor al consistori, càrrec que compagina com a coordinadora de l'agrupació d' Olesa i membre del comitè territorial de Barcelona Sud.





Carrasco ha dit que “ha arribat el moment de fer un pas endavant i de liderar el partit a Olesa” i ha afegit que ho fa “amb molt orgull de pertànyer a Cs , un partit de centre, moderat i liberal”. La regidora taronja ha manifestat que el seu “compromís amb la ciutadania és màxim” i que seguirà “fent carpes barri a barri” perquè “ens agrada la política de proximitat, parlar amb els veïns, veure quines són les seves necessitats per després transmetre-les i dur a terme iniciatives per a una Olesa millor”. "Ha arribat l'hora d'un canvi per a Olesa " perquè "les majories absolutes ja no seran possibles i Cs serà important de cara a negociacions a les properes eleccions" ha sentenciat Carrasco .