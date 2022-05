Diu que l'acord del català no s'ha fet “per esquivar ni incomplir la resolució judicial” | @ep





El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha lamentat les "discussions i polèmiques constants" entre grups parlamentaris per les eleccions municipals, davant del que ha demanat

calma i ha recordat que encara queda un any per celebrar-ho.





Ho ha dit aquest dissabte abans de la celebració de la Festa de la Rosa del PSC a Cerdanyola del Vallès , on ha recalcat que, abans de preocupar-se pels resultats de les muncipals, el Govern ha de “treballar, resoldre problemes i estar al costat de la gent".





Ha instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a governar, escoltar i estar al costat dels ajuntaments, i li ha demanat que, en matèria de seguretat ciutadana, "escolti més els alcaldes socialistes i menys la CUP".





En aquesta línia, ha elogiat la gestió del socialista Carlos Cordón al capdavant de l' Ajuntament de Cerdanyola , així com el d'altres alcaldes socialistes davant del “desgovern” de la Generalitat de Catalunya.





Pel que fa a la proposició de llei que el PSC ha signat al costat d' ERC, Junts i els comuns per fer front a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el català, ha dit que "no s'ha fet a cap moment per esquivar ni incomplir la resolució judicial”.





I ha defensat que l'acord, ultimat dimarts passat, "permet donar una millor aplicació la resolució judicial, que qualifica i reconeix el castellà com a llengua d'aprenentatge" a Catalunya .





Preguntat pel trasllat de l'acord al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) per part de Vox, Cs i el PP dijous passat, Illa ha respost: "És un dret que tenen i ho respecto, si ho fan només per bloquejar, no ho comparteixo".





Illa , líder de l'oposició al Parlament , ha apuntat que "el que s'ha de fer des de l'oposició és ser constructius i no posar obstacles, no discutir i intentar ser útils".