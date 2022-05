Avió de Salvament Marítim | @ep





Un avió amb 22 persones a bord va desaparèixer aquest diumenge en una zona muntanyosa del Nepal , va comunicar l'aerolínia Tara Air, explicant també que les complicades condicions meteorològiques dificulten les tasques de recerca.





“Un vol domèstic amb destinació a Jomsom que es va enlairar a Pokhara (centre-oest) va perdre contacte”, va ser el comunicat que va donar l' AFP Sudarshan Bartaula, portaveu de Tara Air. Com també va explicar que a l'avió hi anaven 19 passatgers i 3 tripulants. "Estem intentant localitzar la zona on es podria trobar l'avió", va afegir també Bartaula .





L'última ubicació coneguda de l'avió va ser a l'altura d'una zona propera a Ghorepani , una localitat situada a 2.874 metres sobre el nivell del mar, segons les autoritats aèries.





Dos helicòpters van ser mobilitzats per a les operacions de cerca, però aquestes seran complicades, ja que les condicions climàtiques redueixen significativament la visibilitat, Phanindra Mani Pokharel, portaveu del Ministeri de l'Interior va declarar: “És probable que el mal temps obstaculitzi l'operació de cerca. Hi ha tan poca visibilitat que no es pot veure res”.





L'Autoritat de l'Aviació Civil va indicar que a més dels helicòpters, s'ha desplegat per a les operacions de recerca personal de l'exèrcit, de la policia i membres de l' Associació de Rescat de l'Himàlaia.





“Ara mateix no podem dir exactament on és l'avió i en quines condicions. No hi ha hagut informes dels residents locals sobre un gran incendi o cap altre tipus d'indicacions”, va dir Dev Raj Subedi, portaveu de l'aeroport de Pokhara.





Jomsom és una popular destinació per als amants del senderisme a l' Himàlaia , a uns 20 minuts amb avió de Pokhara , que es troba 200 quilòmetres a l'oest de Katmandú .