Manifestació del moviment feminista | @ep





El moviment feminista i abolicionista va omplir els carrers del centre de Madrid aquest dissabte per protestar contra la prostitució. La manifestació va començar a Cibeles fins a la Plaça d'Espanya . Segons els càlculs de la Policia , unes 7.000 persones van formar part de la protesta. El lema del moviment va ser el següent: “Pels drets de totes les dones, llei abolicionista ja!”.





La manifestació va ser convocada per la Plataforma de Dones per a l'Abolició de la Prostitució (PAP) i més de 150 organitzacions feministes de tot el país. El principal objectiu de la protesta ha estat reivindicar l'aprovació urgent de la Llei Orgànica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP) , una proposta elaborada el 2020 pel propi moviment per acabar amb aquesta pràctica.





Durant tota la manifestació es van poder observar alguna pancarta amb missatges com "Les dones no som mercaderia" o "La prostitució no és una feina". La manifestació arriba després que el Congrés aprovés dijous passat la llei del sol sí que és sí, que recull entre les mesures la prohibició d'anuncis publicitaris que promocionin la prostitució. L'esborrany de la legislació, inicialment, incloïa mesures per abolir la prostitució, però es van quedar fora després de mesos de negociacions entre els socis de coalició i els grups que van donar suport a la investidura.









"Les mesures proposades fins ara pel Govern" per eradicar la prostitució "han estat pegats que no solucionen la qüestió de fons", ha assegurat la portaveu del Moviment Feminista de Madrid, Laura Rivas.





“Sortim al carrer perquè cal una resposta integral per abolir la prostitució i la Llei Orgànica Abolicionista del Sistema Prostitucional per la qual ens manifestem planteja aquestes mesures en tots els àmbits”, ha continuat Rivas .





Fa dos anys que el moviment abolicionista va lliurar al Govern el seu projecte de llei, que va ser elaborat amb les aportacions de les mateixes prostitutes. El març del 2020, PAP va enviar una carta al president del Govern, Pedro Sánchez, per presentar-li els plantejaments recollits a l'esborrany. Aquest va enviar al Ministeri d'Igualtat, i el desembre del mateix any l'organització va lliurar la proposta a la ministra Irene Montero . Aleshores, Montero “es va comprometre a estudiar el text ia realitzar una anàlisi amb nosaltres sobre el contingut” del mateix. “Però no hem tornat a saber res més. Els continguts de la nostra proposta han estat ignorats”, ha subratllat.