Catalunya és la segona comunitat autònoma amb pitjor sanitat de tot el país. Així ho ha revelat un informe de la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP). Aquest estudi que deixa en mal lloc Catalunya també reflecteix el següent: "Un empitjorament generalitzat del sistema de salut a causa de la manca dʻesforç inversor".





Si Catalunya és al darrere quant a l'estat de la sanitat, hi ha tres comunitats autònomes que són a la part contrària. El País Basc, Navarra i Astúries se situen com les autonomies amb millors serveis sanitaris. De fet, aquestes tres comunitats són les úniques de tot el territori nacional amb un pressupost sanitari per càpita per sobre de 1.900 euros.





Per fer l'informe, la FADSP ha tingut en compte diferents paràmetres. A més del pressupost de què disposa cada comunitat, analitza el nombre de llits, quiròfans, metges d'atenció especialitzada, d' atenció primària i infermeria per cada 1.000 habitants i atén el cost que suposa l'alta hospitalària, les urgències, la cirurgia major ambulatòria o el despesa farmacèutica.





La FADSP entén que la diferència entre comunitats és «clarament excessiva» i així ho reflecteixen els resultats: el País Basc obté la millor nota, amb 95 punts, 32 més que els aconseguits per Múrcia , a la cua amb la pitjor puntuació de tot el país, en sumar només 63 .

Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura i La Rioja se situen entre les comunitats amb serveis sanitaris « regulars » i obtenen una puntuació de 88 punts, llevat de La Rioja que en suma 86.





Com a territoris amb serveis sanitaris « deficients » es col·loquen, per ordre de puntuació, Galícia, Aragó, Balears, Comunitat Valenciana, la Comunitat de Madrid i Andalusia , en una forquilla que va dels 79 als 70 punts. I ja a l'últim escalafó, amb els pitjors serveis sanitaris, es posicionen les Canàries, Catalunya i Múrcia.









En els últims quatre informes de la FADSP , els dos primers llocs els ocupen les mateixes comunitats ( País Basc i Navarra ) mentre que la Comunitat de Madrid repeteix aquest any a la posició 13, amb només quatre comunitats per darrere. I és que la Comunitat de Madrid té el pressupost sanitari per càpita més baix d' Espanya , 1.300,55 euros, juntament amb Andalusia , que destina a la sanitat pública 1.388,86 euros per habitant, molt lluny de les xifres del País Basc (1.991 ,21 euros), Astúries (1.975 euros) i Navarra (1.915,56 euros).





Pel que fa a llits del Sistema Nacional de Salut per mil habitants, Andalusia està en darrer lloc amb 1,75, seguida per Catalunya (1,87), Múrcia (2,03) i Madrid , amb 2,05.





La FADSP també posa una llista d'espera. Aquí el 54,7% dels navarresos assegura que quan demana cita a l' Atenció Primària li donen en 24 hores, situació que també reconeix un 40% dels extremenys. Per contra, només el 5,5% dels balears i el 6,4% dels madrilenys aconsegueix cita a l' Atenció Primària d'un dia per l'altre.









L'informe també recull el grau de satisfacció dels ciutadans dels serveis sanitaris que reben. La puntuació més baixa als seus serveis sanitaris la donen els canaris amb un 6,1 sobre 10, seguida de catalans i andalusos (6,4) i murcians, que puntuen la sanitat amb el 6,5.





La millor puntuació als seus serveis sanitaris l'atorguen els aragonesos , amb un 7,4; seguits de navarresos i bascos , amb una nota de 7,3 i 7,2, respectivament. De fet el 89,2 % dels bascos considera que la sanitat del seu territori funciona bé o força bé, opinió compartida pels navarresos, en un 86,6 %.