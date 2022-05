El titular del Jutjat d'Instrucció Número 42 de Madrid interrogarà aquest dilluns, a les 17.00 hores, dos treballadors de Neurona que resideixen a Mèxic per aclarir els serveis prestats a Podem durant la campanya per a les eleccions generals d'abril de 2019, en el marc del contracte de 363.000 euros que investiga el jutge.





Fonts jurídiques han confirmat que el magistrat Juan José Escalonilla prendrà declaració en qualitat de testimonis a Germán Cobos Pío --el presumpte nexe entre Podem i Neurona, segons l'administrador de la consultora a Espanya-- i a Waldemar Aguado Butanda --qui al març de 2019 va rebre la primera còpia del contracte que s'investiga i va estar a càrrec de realitzar 48 dissenys gràfics per a la campanya--.





L'interrogatori tindrà lloc després que el novembre passat l'Audiència Provincial de Madrid estimés dos recursos, el que va presentar la defensa de l'administrador de Neurona a Espanya --a qui es va adherir Podem-- i el que va interposar l'acusació popular exercida per Vox, i ordenés al jutge instructor que practiqués la testifical que havia denegat.





Encara que en un primer moment -el desembre del 2020- el jutge va donar el vistiplau a la petició de Vox de cridar a declarar els dos treballadors, el juny del 2021 va concloure --igual que la Fiscalia-- que no feia falta lliurar la comissió rogatòria a Mèxic perquè considera que el que podrien dir aquests dos testimonis ja havia quedat acreditat per les persones que havien declarat a Madrid.





DECLARACIONS "NECESSÀRIES"





Després de la resolució de l'Audiència Provincial, va emetre una nova interlocutòria en què demanava auxili a les autoritats judicials mexicanes per celebrar l'interrogatori als dos treballadors de la consultora i preguntar-los pel contracte acordat amb la formació 'morada'.





Els magistrats de l'Audiència de Madrid van considerar "necessàries" aquestes testificals una vegada que el jutge instructor encara no ha concretat els indicis per mantenir imputat l'administrador de Neurona a Espanya. Segons han precisat, "resulta procedent practicar-les per no causar indefensió".





Ambdues testificals tindran lloc en el marc de la investigació en què encara està pendent de conèixer-se l'informe pericial que va encarregar el jutge Escalonilla sobre el cost dels serveis prestats per la consultora . A l'abril, el titular del Jutjat va ordenar la recerca d'un nou pèrit --davant la negativa del designat anteriorment--; aquest mes, l'Audiència de Madrid ha ordenat que s'ampliï l'anàlisi pericial i s'incloguin 134 arxius més.