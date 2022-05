El Teatro Real serà l'escenari aquest dilluns de l'acte commemoratiu del 40è aniversari de l'entrada d'Espanya a l'OTAN que estarà presidit pel Rei Felip VI i que comptarà també amb la intervenció del president del Govern, Pedro Sánchez , i del secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg .





A l'acte, que té lloc just el mateix dia que es va produir formalment l'entrada d'Espanya a l'OTAN, també s'hi han convidat tots els expresidents del Govern així com els anteriors secretaris generals de l'Aliança.





Segons fonts governamentals, està confirmada la presència de Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero, a falta de saber si Mariano Rajoy també hi podrà assistir finalment. Pel que fa als anteriors responsables de l'Aliança hi haurà Javier Solana, l'únic espanyol que ha ostentat el càrrec, així com Anders Fogh Rasmussen, Lord Robertson i Willem Claes.





Com a mostra de la importància que s'ha conferit a aquest acte, també s'han convidat els membres del Consell Atlàntic, és a dir, els ambaixadors davant de l'Aliança dels 30 estats membres, així com els seus homòlegs a Madrid. Les fonts esmentades han ressaltat que és molt inusual que els ambaixadors davant l'OTAN participin en aquest tipus de celebracions fora de Brussel·les.





A Moncloa sostenen que es tracta d'una data molt assenyalada i d'una gran transcendència per a Espanya , per això s'ha volgut celebrar amb magnificència. N'és una prova que a l'acte també estan convidats els titulars de les principals institucions de l'Estat, així com diversos ministres, juntament amb les comissions d'Exteriors i Defensa de les dues cambres, fins a un total d'uns 400 convidats.





L'acte arrencarà amb la preceptiva foto de família, i després hi haurà una actuació de l'Orquestra Simfònica de Madrid. A continuació prendrà la paraula Sánchez, seguit per Stoltenberg. Després, està previst un col·loqui entre els antics secretaris generals de l'OTAN perquè parlin de la seva experiència i com han vist evolucionar Espanya amb el pas dels anys al si de l'Aliança.





La cloenda anirà a càrrec de Felip VI qui, a continuació, al costat de la Reina Letizia oferirà un esmorzar als convidats més insignes a l'esdeveniment al proper Palau Reial.