Alexia Rivas i Olga Moreno tenen la seva primera topada a plató/ @Telecinco





Alexia ha contestat la pregunta d'Ion Aramendi sobre Marta López : “Sou amigues ja?”. “Som companyes”, ha dit Alexia i Marta ha assegurat que “s'hi porta bé”, no té cap problema amb ella.







Olga Moreno ha volgut fer un apunt sobre això: “Ser amiga d'Alexia, com jo vaig estar amb ella, que creia que era amiga meva…”. “No érem amigues”, interromp la col·laboradora i l'Olga se sorprèn: “No érem amigues?”.







“Jo quan vaig sortir i vaig veure que menties en mil coses i que no dius una veritat ni per equivocació, doncs no vull ser la teva amiga” , explica Alexia i Olga no dubta a respondre: “Això són les invencions que tu dius…”.





A més, Alexia ha tret el nom de Lara Sajén, que és molt amiga seva, i no dubta a recordar-li que ja no és amiga d'Olga, cosa que ella nega, i que fa que continuï la tensió entre elles a plató.