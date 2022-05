Ana María Aldón presentava la seva col·lecció al Sálvame Fashion Week/ @Telecinco





Terelu Campos ha explicat a 'Viva la Vida' que Rocío Carrasco i Ana María Aldón van estar juntes a la 'Sálvame Fashion Week'. Cosa que la dissenyadora ha reconegut.





Fins ara es coneixia que Ortega Cano i la filla de Rocío Jurado no es van veure les cares malgrat estar molt a prop. Però entre Rocío i la dissenyadora sí que hi va haver trobada.





Terelu ha revelat què va ser el que va passar durant els segons en què van estar juntes. “M'estava maquillant i la vaig veure pel mirall. Es va acostar i em va saludar. I em va desitjar sort també. El més cordial i respectuós que es podia fer”.





A més, ha reconegut que a ella li va semblar bonic que això passés perquè “quan ve ella, per mi també ve la filla de Rocío Jurado a qui jo sempre he admirat”.





Unes paraules amb què ha reconegut que li va fer il·lusió que la filla de la cantant, de la qual ella sempre s'ha declarat fan, s'acostés a saludar-la. Sobre com s'ha pres Ortega Cano aquesta trobada, la dissenyadora ha explicat que el seu marit sí que sap que va passar perquè encara que en el moment no va ser conscient, després ella sí que li ho va explicar . Però ha preferit no entrar en detalls.