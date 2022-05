Ja hem comentat alguna vegada que moltes glòries literàries són efímeres. És a dir, què haurà passat d'aquí a mig segle -o menys- amb alguns dels “best sellers” del moment actual. Puc constatar que autors que no fa tant de temps venien llibres com xurros avui han estat completament oblidats. Bona prova d'això seria el cas de Carmen de Icaza, a la qual el Gremi de Llibreters va proclamar el 1945 “l'escriptora més llegida d'Espanya” i una les deu novel·les de les quals, “Cristina Guzmán, professora d'idiomes” va ser reeditada una vegada i una altra i portada al teatre i al cinema. Qui la conserva a la seva memòria?









Ve tot això a tomb del gènere que amb tan notable èxit va cultivar Icaza i que poguéssim anomenar -amb perdó, perquè ara potser aquest terme no és políticament correcte- la “narrativa per a senyoretes”. És a dir, aquell gènere literari que tenia com a protagonistes -i lectores- noies en edat de merèixer, de classe mitjana o mitjana-alta (encara que també podien incloure's lectores -que no protagonistes- proletàries; sembla que “Cristina Guzmán” va ser llegida i apreciada per la Passionària!), els textos del qual tenien una estructura lineal, poc o gens sofisticada, un argument amb lleuíssima o nul·la càrrega eròtica però fort caràcter sentimental i, després d'això, un sistema d'idees i valors manifestament burgesos i acomodaticis amb l'ordre vigent.







La societat espanyola s'ha transformat copernicanament i la progressiva conquesta de la igualtat de gènere ha arraconat aquest tipus de literatura al bagul dels trastos. Per això ens ha cridat l'atenció llegir “Las modernas” (Plaza i Janés), una novel·la de Ruth Prada que podria haver signat sense objeccions la senyora Icaza. Vegem: a les acaballes de la Dictadura, Catalina, jove pertanyent a una distingida família berciana -pare farmacèutic-, aconsegueix, malgrat la resistència numantina de la seva mare, ser autoritzada per desplaçar-se a Madrid on, allotjada a la residència de senyoretes dirigida amb mà de ferro i guant de vellut per Maria de Maeztu, cursarà la mateixa carrera del seu pare. Val a dir que aquella institució i la seva directora van ser reals i, al seu moment, decisives per fer possible la incorporació de la dona a la vida universitària. Però al que anàvem. La nostra Caterina està decidida a evitar un matrimoni prematur abans de concloure els estudis, però el cas és que s'interfereixen a la seva vida dos joves força diferents: Josep, company d'aula, de fort temperament republicà i simpaties àcrates, i Álvaro, un mosso amb fetes d'actor de cinema, família de possibles i membre del Somatén, que es fa amb festes amb Primo de Rivera. A quina escollirà la protagonista, noia a més de bons sentiments, que es preocupa que la desvalguda Angelita ingressi en una institució benèfica? Els dubtes no triguen a resoldre's i al final Catalina accedirà, sucumbint a les pressions familiars, a casar-se amb el bell i acomodat efeb només després d'haver superat el seu primer curs de farmàcia, cosa que deixa en suspens el futur de la jove perquè la novel·la fine en aquell moment.





El millor de “Les modernes” -adjectiu que es dedicava a les noies que s'entestaven a estudiar en comptes de casar-se i dedicar-se a tenir fills immediatament, com s'esperava llavors- és la imaginativa descripció que fa de la vida de les estudiants a la residència de senyoretes, les seves dificultats per ser acceptades a la Universitat, tant per professors, com pels seus companys de pupitre, o l'ambient del Madrid de finals dels anys vint, així com el retrat d'una població de l'Espanya profunda a la que les úniques oportunitats perquè una jove “bé” surti de casa són l'església, la botica i la pastisseria. Una Espanya completament desapareguda, però molt real fa cent anys.