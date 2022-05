El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez @ep





UGT ha advertit aquest dilluns que no apujar els salaris amb un nivell d'inflació com l'actual (8,7%, segons la dada avançada per Estadística) suposa un "llast" per a l'economia espanyola i per al poder adquisitiu dels treballadors i de les famílies.





La situació de la inflació és, per a UGT, "molt preocupant", ja que a l'impacte sobre el preu de les matèries primeres energètiques, alimentàries i metàl·liques de la guerra a Ucraïna, se suma ara "l'agreujament dels colls d'ampolla de la cadena global de subministraments", produïts pel tancament de moltes ciutats a la Xina a conseqüència de la política 'zero Covid' imposada per les seves autoritats.





El sindicat denuncia que el continu encariment de la cistella de la compra, unit al moderat creixement salarial (un 2,4% pactat als convenis fins a l'abril), "estan restringint la capacitat de compra de les llars, cosa que repercuteix de manera negativa sobre la demanda i el creixement de l'economia espanyola".





UGT avisa que "l'actual tendència inflacionista no es reduirà significativament en els propers mesos", ja que la taxa d'inflació subjacent , "el millor reflex de la inflació estructural, no para d'incrementar mes a mes".





"Ja no val només esperar que cessi el xoc conjuntural dels preus de l'energia. Donada la situació, cal actuar per protegir la capacitat adquisitiva de les persones treballadores, a fi de no provocar una contracció econòmica de gravetat", defensa el sindicat.





L'organització que dirigeix Pepe Álvarez recorda que, "davant el rebuig de la patronal" a negociar un nou acord de convenis, el sindicat aposta per pujades salarials de referència d'almenys el 3,5% el 2022, el 2,5%. 2023 i el 2% el 2024, amb la inclusió de clàusules de revisió salarial que protegeixin el poder de compra.