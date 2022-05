Verola del mico @ep





L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assenyalat que el risc per a la salut pública a nivell mundial de la verola del mico és "moderat", tenint en compte que "és la primera vegada que es notifiquen casos i grups de verola del mico simultàniament a zones geogràfiques molt dispars, i sense vincles epidemiològics coneguts amb països no endèmics de l'Àfrica Occidental o Central”.











A l'actualització d'aquest diumenge sobre la malaltia, l'OMS afegeix que aquest risc també és moderat perquè "la sobtada aparició i l'ampli abast geogràfic de molts casos esporàdics indiquen que la transmissió generalitzada de persona a persona ja està en marxa, i que el virus pot haver estat circulant sense ser reconegut durant diverses setmanes o més”.





En qualsevol cas, l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides adverteix que aquest risc podria passar a "elevat" si el virus "aprofita l'oportunitat d'establir-se com a patogen humà i es propaga a grups amb més risc de patir una malaltia greu, com els nens petits i les persones immunodeprimides".





"Una gran part de la població és vulnerable al virus de la verola del mico, ja que la vacunació contra la verola, que confereix certa protecció creuada, s'ha interromput des del 1980 o abans en alguns països", argumenten sobre això.





Fins al 26 de maig, s'han notificat a l'OMS un total de 257 casos confirmats al laboratori i uns 120 casos sospitosos a 23 països. Tot i això, no s'ha notificat cap mort.





D'acord amb aquest informe, Espanya és un dels països més afectats amb 20 casos confirmats i 64 sospitosos, darrere del Regne Unit (106 casos confirmats), Portugal (49 confirmats) o Canadà (26 confirmats i 25-35 sospitosos).





L'OMS ressalta, però, que la situació "està evolucionant ràpidament", per la qual cosa espera que "s'identifiquin més casos a mesura que s'ampliï la vigilància als països no endèmics, així com als països coneguts com a endèmics que no han notificat casos recentment".