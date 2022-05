Riera, durant la seva intervenció. Foto: Europa Press





El diputat de la CUP i el secretari tercer de la Mesa del Parlament, Carles Riera, ha criticat aquest dilluns el Govern d'ERC i Junts per haver dimitit de l'agenda independentista i de les polítiques d'esquerres.





"S'ha acabat el bròquil. Fa dies que s'ha acabat el bròquil i fa dies que s'ha fet evident que, davant la dimissió del Govern de l'agenda independentista i d'esquerres, i davant la falta de resposta de l'Estat a la resolució democràtica del conflicte ia la crisi econòmiques, hi ha una alternativa” que passa per la seva formació, ha defensat en una entrevista a SER Catalunya recollida per Europa Press .





Segons Riera, ERC i Junts han portat a ser "inoperant i bloquejat el 52% independentista" aconseguit a les últimes eleccions catalanes, malgrat tenir retòriques diferents.





"ERC ho ha situat en una taula de diàleg inútil amb el PSOE i el Govern, i Junts, malgrat tenir una retòrica més inflamada, ha renunciat a tota agenda de l'autodeterminació", ha lamentat el diputat de la CUP, que també ha acusat les dues formacions del Govern d?aplicar polítiques públiques pròpies de la patronal.





MOCIÓ DE CONFIANÇA





Per això, ha argumentat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'hauria de sotmetre a la moció de confiança que va pactar amb la CUP a l'inici de la legislatura i tenir la “dignitat de comparèixer al Parlament per explicar el motiu perquè ha canviat de programa i buscar aliances".





A l'espera del decret llei que el Govern aprovarà sobre l'ús català a les escoles , ha retret que se'ls hagi "apartat totalment" de les negociacions així com a la comunitat educativa, i ha acusat ERC i Junts d'apostar pels socialistes .





DECRET LLEI





Sobre el contingut del decret llei, considera que "consagra la segregació escolar" per raó de llengua perquè, malgrat que recull que no s'aplicaran determinats percentatges de castellà obligatòriament, sí que indica que cada centre decidirà en cada projecte lingüístic el percentatge de català i castellà que farà.





Per a Riera, cal "un únic projecte lingüístic" a totes les escoles d'acord amb la immersió, amb el català com a única llengua vehicular i amb tots els recursos perquè hi hagi un aprenentatge adequat del castellà i de l'anglès.