Dues persones han mort aquest dilluns en un accident a la N-420 a l'altura de Pradell de la Teixeta (Tarragona) després de sortir de la via el vehicle on eren i caure per un desnivell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dilluns.





També hi havia una tercera persona ferida greu que ha estat excarcellada en estar atrapada a l'interior del vehicle , i que ha estat traslladada a l'Hospital de Reus (Tarragona).





Les altres dues persones estaven mortes quan han arribat els equips de rescat, que també han estat excarcerades.





Així mateix, s'estan fent tasques de recerca per comprovar si hi ha alguna persona més afectada per l'accident.





Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 8.37 hores d'aquest dilluns i al lloc de l'accident han acudit 12 dotacions, entre les quals hi ha una unitat de rescat amb helicòpter i efectius del Grup d'Actuacions Especials, a més de tres ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat.