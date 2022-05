Els efectius de la Policia Local i Protecció Civil de Blanes han estat avisats a 2/4 de 5 de la matinada que s’estava produint un incendi en un pis situat a la primera planta d’un edifici del barri d’Els Pavos-Quatre Vents. La informació rebuda concretava que s’estava cremant un matalàs en una habitació, provocant un intens fum negre que ha dificultat les tasques d’extinció.





Incendi - Aj. de Blanes





Per la seva banda, els veïns de l’edifici afectat, de quatre plantes, s’han refugiat al terrat. En l’extinció de l’incendi han intervingut un total de 12 dotacions de diversos cossos d’emergència: 2 de la Policia Local i 1 de Protecció Civil de Blanes; 5 camions de Bombers; 2 ambulàncies del SEM –la de suport bàsic avançat i la medicalitzada-, i 2 patrulles dels Mossos d’Esquadra.











A conseqüència de l’intens fum negre que ha produït l’incendi, els efectius sanitaris han atès dues persones –una de les quals és l’inquilí de l’habitació on s’ha iniciat el foc- per inhalació de fum. Se’ls ha fet una revisió per analitzar el seu estat, i no ha estat necessari traslladar-los a un centre sanitari. L’operatiu ha finalitzat a les 6 del matí d’avui dilluns.