A partir de dimecres, primer de juny, els usuaris dels contenidors d’oli de cuina usat i les minideixalleries de Solsona hauran de fer ús exclusivament de la deixalleria mòbil o adreçar-se a la deixalleria municipal. Es retiren de la via pública els sis contenidors específics i les dues minideixalleries existents. Precisament, la setmana que ve s’estrena el camió definitiu, retolat específicament per a Solsona, que funcionarà com a deixalleria mòbil els mateixos dies com fins ara, però amb alguns canvis d’ubicació.





Deixalleria mòbil @Aj. de Solsona





El nou camió compartimentat es plantarà en cinc punts diferents del nucli urbà vuit dies al mes. Sempre que no sigui festiu, serà al Camp del Serra el primer i el tercer dimecres del mes de quatre de la tarda a vuit del vespre; a l’avinguda del Pont el primer i el tercer dissabte de deu del matí a dues de la tarda; al carrer de Josep M. de Sagarra amb l’Alcalde Moles el segon i el quart dimecres de quatre a vuit, al carrer del Pedraforca el segon dissabte de deu a dues i a la carretera de Sant Llorenç el quart dissabte de deu a dues.





Aquest servei, que va començar a funcionar el desembre passat amb un vehicle provisional, apropa la deixalleria a la ciutadania i complementa la tasca que es duu a terme amb la recollida de residus porta a porta. S’hi admeten residus de tèxtil (roba i calçat); oli vegetal usat; fluorescents, làmpades de vapor de mercuri i bombetes; piles i acumuladors; tòners; pintures, dissolvents i vernissos; petits electrodomèstics; radiografies i medicaments.